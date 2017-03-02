差很大！明晨低溫下探9度 白天高溫上看26度
2017-03-02 20:26
強烈冷氣團發威，今（2）夜至明（3）日清晨最冷，低溫下探9度；明日白天冷空氣強度逐漸減弱，中南部高溫可達24至26度。西半部日夜溫差相當大。（記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團發威，今（2）夜至明（3）日清晨，台南以北及宜蘭、花蓮的空曠地區，低溫下探9度，其他地方也只有12到14度；不過，明日白天冷空氣強度逐漸減弱，中南部高溫可達24至26度。西半部的日夜溫差相當大，提醒民眾適時調整穿著。
中央氣象局預測，今晚至明日清晨是冷氣團威力最強的時候，配合輻射冷卻效應，台南以北及宜蘭、花蓮的空曠地區，低溫下探9度，其他地方也只有12到14度；明日白天冷空氣的強度逐漸減弱，北部、東北部高溫在19度左右，花東高溫約19到21度，中南部則在24到26度。西半部的日夜溫差相當大，民眾請留意日夜溫度變化，適時調整穿著。
降雨方面，由於本波強烈大陸冷氣團屬於乾冷性質，水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨。此外，今日深夜以前東北風還是較為強勁，沿海風浪大，易有9至10級強陣風；明日風力減弱，北部及東半部沿海還是有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業請注意安全。
空氣品質方面，明日中南部地區及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；雲林沿海風速強，可能有揚塵發生。
明（3）日白天冷空氣的強度逐漸減弱，北部、東北部高溫在19度左右，花東高溫約19到21度，中南部則在24到26度。（圖擷取自中央氣象局）
明（3）日中南部地區及金門地區的空氣品質指標為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）
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