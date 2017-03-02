口湖成龍溼地辦植樹節 綠美化兼拚觀光

雲林縣今年植樹節的核心價值，就是「植樹護林 守護臺灣─為孩子植下綠色天空」。（記者詹士弘攝）

2017-03-02 21:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕一年一度的植樹節即將到來，雲林縣府4日將在口湖鄉椬梧滯洪池舉辦「植樹護林 守護臺灣─為孩子植下綠色天空」活動；口湖鄉長林哲凌也表示，成龍溼地在生態休耕補貼下，土地獲休生養息，已成野鳥樂園，植樹綠美化後，搭配124公頃的椬梧滯洪池，可望成雲林新景點。

李進勇表示，雲林縣今年的植樹節活動地點選在東北季風凜冽、植物生長較不易的口湖椬梧滯洪池，為的是提醒縣民，面對困難的生長環境，要對土地、對大自然付出加倍的照顧，另外，椬梧滯洪池也是縣府前瞻基礎建設計畫的基地，希望透過今年的植樹節活動，為縣府的大型計劃邁出第一步。

林哲凌也表示，椬梧滯洪池是未來口湖的發展重點，目前已有長3.4公里長的環湖步道，擁有南北兩池的的滯洪池，北池將開發成水上綠能重地，南池將規劃成遊憩為重點，未來迷人程度將不亞於日月潭，搭配鄰近以生態保育為主軸的成龍濕地，將打造成多元化的休憩景點。