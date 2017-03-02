林地被整平 森林小學的森林不見了
2017-03-02 20:08
〔記者廖淑玲／雲林報導〕「森林小學」的森林不見了！虎尾拯民國小前原本有一大片樹林，讓位在林地裡的拯民國小被譽為森林小學，未料校門前樹林被整成平地，茂密林木成了被棄置的枯樹殘枝，引發家長及地方民眾反彈。
雲林縣政府表示，該處為私人土地，若業者進入實質開發，主管單位才能查處有無違法。
根據地方史料調查，日治時期，虎尾建國里曾是神風特攻隊的訓練基地，後來變成國民政府軍眷落地生根的家園，建設成建國一、二、三、四村。
隨著眷村沒落，人口外移，曾是南京空軍小學虎尾分校的拯民國小學生人數愈來愈少，如今變成虎尾大屯國小分校，還有廢校之虞，如今連原本的森林綠地也被破壞殆盡，讓不少人難過心疼。
一名楊姓家長今天說，文化部不是已將建國新村列為文化聚落，為什麼還可以剷除大片林地？令人不解。
雲林縣政府文化處表示，列為文化聚落的是虎尾建國一、二村，至於成為拯民國小的建國三村，實際已無住戶且為教育用地並未納入。
雲林縣政府地政處副處長鄭峯明指出，拯民國小校門前林地在民國96年、97年間已被國防部直接出售屬私人土地，加上林木未列入重要或珍貴樹種，業者有權整地或砍樹，縣府無法規範，若有實質開發才需申請。
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