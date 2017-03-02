| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

林地被整平 森林小學的森林不見了

2017-03-02  20:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「森林小學」的森林不見了！虎尾拯民國小前原本有一大片樹林，讓位在林地裡的拯民國小被譽為森林小學，未料校門前樹林被整成平地，茂密林木成了被棄置的枯樹殘枝，引發家長及地方民眾反彈。

雲林縣政府表示，該處為私人土地，若業者進入實質開發，主管單位才能查處有無違法。

根據地方史料調查，日治時期，虎尾建國里曾是神風特攻隊的訓練基地，後來變成國民政府軍眷落地生根的家園，建設成建國一、二、三、四村。

隨著眷村沒落，人口外移，曾是南京空軍小學虎尾分校的拯民國小學生人數愈來愈少，如今變成虎尾大屯國小分校，還有廢校之虞，如今連原本的森林綠地也被破壞殆盡，讓不少人難過心疼。

一名楊姓家長今天說，文化部不是已將建國新村列為文化聚落，為什麼還可以剷除大片林地？令人不解。

雲林縣政府文化處表示，列為文化聚落的是虎尾建國一、二村，至於成為拯民國小的建國三村，實際已無住戶且為教育用地並未納入。

雲林縣政府地政處副處長鄭峯明指出，拯民國小校門前林地在民國96年、97年間已被國防部直接出售屬私人土地，加上林木未列入重要或珍貴樹種，業者有權整地或砍樹，縣府無法規範，若有實質開發才需申請。

廣告
  • 虎尾拯民國小前樹林成蔭被封為「森林小學」。（資料照，記者廖淑玲攝）

    虎尾拯民國小前樹林成蔭被封為「森林小學」。（資料照，記者廖淑玲攝）

  • 虎尾拯民國小前樹林被砍伐殆盡。（記者廖淑玲攝）

    虎尾拯民國小前樹林被砍伐殆盡。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾拯民國小前還有怪手在施工整地。（記者廖淑玲攝）

    虎尾拯民國小前還有怪手在施工整地。（記者廖淑玲攝）

  • 原本茂密的樹林成了枯樹殘枝被棄置在路旁。（記者廖淑玲攝）

    原本茂密的樹林成了枯樹殘枝被棄置在路旁。（記者廖淑玲攝）

  • 大片林地被砍除，引發家長及民眾反彈。（記者廖淑玲攝）

    大片林地被砍除，引發家長及民眾反彈。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拯民國小 森林小學
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：林地被整平 森林小學的森林不見了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.