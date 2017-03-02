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台南整併基層派出所 北門文山所併入北門所

2017-03-02  20:54

〔記者楊金城／台南報導〕台南市最近整併基層派出所「合署辦公」，有成功案例，學甲警分局將北門區文山派出所和北門分駐所整併，文山所4名員警併到北門所統籌運用警力，過渡時期，文山所現有1名交通分隊警員駐守。

學甲分局是全市唯一提出3個派出所整併案的分局，包括文山所被整併到北門所、學甲頂洲所併入宅港所、「全國最小的分駐所」將軍所整併苓和所，目前只有文山所警力整併到北門所成功。

派出所整併「合署辦公」，警力少的派出所被裁撤，往往引起地方民眾反彈，警局推動整併派出所吃力不討好，學甲分局長楊青垂今天說，整併派出所主要考慮將警力統籌運用，不管治安維護、交通案件和為民服務都有助提升。

目前學甲頂洲所併入宅港所，因地方反對，整併案擱置觀望；將軍苓和所警力併到將軍分駐所，因將軍所廳舍狹小，整併急不得。

文山所併入北門所，分局開過3次地方說明會，當然也遇上地方反對聲音，但在分局疏通解說後，成功整併。

過渡時期，文山所現有1名學甲分局交通分隊警員駐守，免得讓民眾有失落感，目前運作順利。

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  • 將軍苓和派出所也是被整併對象。（記者楊金城攝）

    將軍苓和派出所也是被整併對象。（記者楊金城攝）

  • 北門文山派出所成功被整併，統籌警力合理運用。（記者楊金城攝）

    北門文山派出所成功被整併，統籌警力合理運用。（記者楊金城攝）

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相關關鍵字： 北門所 台南 整併 文山所 派出所 警局 警局整併
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