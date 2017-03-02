避開「農地農用」地雷 台西工業區不解編

2017-03-02 20:39

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為活化台西工業區，一度希望工業局解編，但工業用地解編後會回歸成漁業養殖用地，不僅作業時間長、還要面對「農地農用」的地雷、太陽能發電用地面積減少問題，經與工業局討論後已不解編，將重做環評，將工業區轉型為台西綠能專區。

台西工業區面積約1163公頃，編定成離島工業區台西區已26年，也是唯一的內陸離島工業區，數度招商都沒有成功，目前用地多從事養殖業，縣府為活化工業區，朝解轉型為綠能產業園區發展，爭取工業局同意解編，唯深入研究後，發現解編後遭遇的困難可能更多。

副縣長丁彥哲表示，工業區解編時程長，需要2至4年時間，已曠日費時，解編成功後恢復成農漁牧用地，主管單位變成農委會，申請「種電」需符農地農用規定，也就是土地屬於嚴重地層下陷地區或不適合農漁業耕種或使用地區，就算能符合規定，農地「種田」有「主從」關係，代表「種電」的面積比率可能受限。

經縣府與工業局、能源局研究後，認為工業地解編不確定高，直接由現在的傳統工業區轉型為綠能專區，只要重做環評，時程1年半至2年，變數減少，開發時時間也可縮短。