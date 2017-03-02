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屏縣九如農會改選翻盤 泛綠首度拿下農會

2017-03-02  19:40

〔記者羅欣貞／九如報導〕屏東縣九如鄉農會長久以來多由親藍勢力掌握，但泛綠鴨子划水，在今天（2日）召開的會員代表大會中，一舉拿下大幅過半席理事，監事更是大有斬獲，贏得接下來理事長、常監、總幹事人選的主導權。

九如鄉農會約30年來，多由泛藍系統掌權，此次原任總幹事退休，理事長轉戰監事，合格的候聘總幹事僅一人，也屬於當權派，選情原被視為單純，不過，泛綠系統積極佈局，在會員代表選舉就取得不錯成績。

今天下午舉行會員代表選舉理監事，理事候選人多達17人，競爭相當激烈，最後共選出9名理事，泛綠大幅領先勝出，首次拿下農會選舉，士氣大振；當權派對結果頗錯愕，分析最大原因應是配票失誤。

協助操盤的民進黨籍九如鄉長張振亮表示，九如鄉農會向來屬親藍勢力，但泛綠系統並不氣餒，此次一步一腳印深入基層，終獲得好結果，相信未來農會將會更用心服務農民。

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  • 屏縣九如農會今召開會員代表大會。（記者羅欣貞翻攝）

    屏縣九如農會今召開會員代表大會。（記者羅欣貞翻攝）

  • 屏東縣九如鄉農會。（記者羅欣貞翻攝）

    屏東縣九如鄉農會。（記者羅欣貞翻攝）

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