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台東垃圾限塑引疑慮 市長隨垃圾車宣導

2017-03-02  21:09

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣將實施的透明垃圾袋政策，垃圾車將拒收深色袋，造成台東市民疑慮，市公所提出澄清，台東市自3月1日起至7月1日前為宣導期，垃圾車不會拒收深色垃圾袋。

今天傍晚起，市長張國洲隨著清潔隊出車，沿路發送宣導傳單，向市民宣導透明垃圾袋政策；他表示這段宣導期間除在垃圾車上張貼海報布條外，也會請隨車人員向民眾加強宣導使用透明垃圾袋，並不會直接拒絕收取非透明垃圾袋，請民眾放心，及早做好準備。

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  • 台東市長張國洲隨車宣導垃圾限塑政策。（記者黃明堂攝）

    台東市長張國洲隨車宣導垃圾限塑政策。（記者黃明堂攝）

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