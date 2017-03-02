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高市「台灣88」 為偏鄉學童帶來音樂饗宴

高市「台灣88」校園巡迴音樂會為偏鄉學童帶來豐盛的音樂饗宴。（記者蘇福男攝）

2017-03-02  21:23

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市「台灣88」校園巡迴音樂會3月1日起熱鬧登場，今天在路竹高中演出，教育局長范巽綠感謝音樂家為偏鄉學童帶來豐盛的音樂饗宴。

數字88是代表鋼琴鍵盤上的88個鍵，2008年由美籍Kimball Gallaghe（蓋格洛先生）發起「88世界巡迴」計畫，希望在全球各地以音樂推動社會關懷，包括印度、突尼西亞、阿富汗、埃及、緬甸等地，透過音樂跨越國界、社會背景，將人們心與心串連在一起。

2013年開始展開台灣88巡迴延伸計畫，至今已在台舉辦超過60場校園音樂會，有2萬名以上學生參加。

高市「台灣88」校園巡迴音樂會自3月1日起，在岡山、路竹、湖內與六龜4區7所學校樂音飄揚，由多位樂壇知名藝術家、演奏家進入校園，透過互動式表演呈現樂音。

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