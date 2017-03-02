醫師娘從事志工30餘年 「牛頭班」學生跟著慨捐賑災

2017-03-02 21:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕弘道基金會大寮站長陳美妃是個醫師娘，她沒有過養尊處優生活，反倒上山下海從事志工30餘年，有「牛頭班」學生從臉書找到她，跟著慨捐賑災，「我要跟著她的腳步走」，讓陳美妃熱淚盈眶，她說：「當初播下的種子已經開始萌芽、結善果了。」

陳美妃今年在弘道的志工時數破萬，獲「終身志工」殊榮，是高雄地區唯一一人。她不僅獲100年度全國好人好事代表，父母、夫婿及孩子也都是不同領域志工，曾獲全國「模範家庭」。

她是少數擁有碩士學位的護理師，曾任高醫助教、糖尿病衛教師，直到民國87年丈夫黃敏昇自行開業，夫妻倆出錢出力成立弘道大寮站，一頭栽入志工領域迄今。

陳美妃早在讀高醫時就加入幼幼慈惠社，利用休假日到偏鄉輔導學生。年前有名30餘年前曾輔導過學生透過臉書跟她聯繫，得知她正為台東受風災的部落學校籌措物資，當下捐了200份文具，受贈單位向他致謝，他只說：「我要跟著她的腳步走。」

這名俗稱「牛頭班」的學生已當老闆，日前又與陳美妃及其同學集資購買桌椅給屏東縣原住民資訊協會，事後不忘提醒：「還有需要再找我」。

陳美妃說，國中時接連遭逢至親過世，一度懷疑是醫療疏失，當下立志當醫師或護士，接觸到醫界才知道是誤會，志向跟著大轉變，她強調，有些事必須有人去做，而且要趕快，30多年的播種，已經看到開花結果。