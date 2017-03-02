台糖六塊厝養豬場水權到期 屏縣府限1個月搬遷

2017-03-02 19:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台糖六塊厝養豬場水權228到期，但養豬場今仍持續運作，還有放流水排出，台糖說明，場內水塔還有蓄水，能用1、2個月，將持續與縣府溝通；縣府則堅決表示，將依水利法開出6萬元罰單，並限台糖1個月內遷搬，否則封井。

屏東市六塊厝台糖養豬場在高屏大橋旁，豬屎味多次引起附近居民抗議，要求養豬場搬遷，養豬場水權2月底到期，縣府先前已表明不會再展延的立場，不過今天已是3月2日，養豬場仍傳出豬叫聲。

縣議員蔣月惠表示，最近她天天到台糖養豬場外勘察，雖然場區排放水的時間比過去短，但是每天還是有看到廢水流出，「如果已經停水權了，為什麼還有水排出來？」，顯見場內還在運作。

台糖畜殖事業部綜合規劃組經理張金樹表示，六塊厝場目前在養數只約1萬5000頭，且努力朝綠能飼養環境改善，規畫案已完成4分之3；雖水權到期，但場內用水量不多，水塔目前還有蓄水，將持續與縣府溝通，若縣府規畫養豬專區，台糖願意搬過去，盼寬限至少8個月。

屏縣府觀傳處長黃建嘉則表示，台糖提出的計畫都無法有效改善現況，限養豬場在1個月內搬遷；水利處今天下午派員入場蒐證，發現場內仍在運作、也有排水，今天（3日）將依違反水利法開出罰單。