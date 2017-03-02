方文山校園開講 投資報酬率最高的選擇是...

2017-03-02 20:23

〔記者李雅雯／新北報導〕知名作詞人方文山今天赴聖約翰科技大學數位文藝系課上演講，教室現場250個座位座無虛席。方文山以「閱讀與寫作」為主題，談論閱讀、旅行如何轉為文字創作的養分。

「閱讀是投資報酬率最高的選擇」，方文山鼓勵學生廣泛閱讀，吸取多方觀點，磨練出看待事物的視野和美感。

方文山在課堂上談到，閱讀是投資報酬率最高的事，只要一個下午就能將作者數十年的心血結晶化為己有；就讀高中時候最喜歡讀唐詩、宋詞，從沒想到這些興趣在其26、27歲從事創作時，就是最大的養分來源。方文山建議學生廣泛地閱讀各式書籍，不管是時事評論或美學賞析都能涉獵，建立出屬於自己的獨有視野。

方文山也分享其將服兵役時候的相片、徽章、臂章、名牌和退伍令等等物件做成「當兵框」，留住生命階段中的點滴。方文山說，他也將周杰倫當年首張音樂卡帶、相片或文宣做成「杰倫框」，因為那都是人生風景一部分，也可以是個人歷史的取樣。

方文山說，旅行也是閱讀的一部分，接受其他國家的風土民情、特色建築的洗禮，將很有收穫，旅行就是「閱讀世界」的一種方式。