串聯捷運輕軌 高雄擬引進無人駕駛接駁車
2017-03-02 19:57
無人駕駛接駁車GRT。（高雄市交通局提供）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄DC21地主開發促進會今天下午舉辦亞洲新灣區開發戰略國際研討會，聚焦亞洲新灣區交通新策略，包括引進無人駕駛接駁車（GRT）。
高雄DC21地主開發促進會召集人張國光指出，亞洲新灣區重大建設陸續到位，輕軌第一階段今年可望完工，第二階段也動工，將可形成完善的觀光與產業環狀路網，亞洲新灣區內590公頃土地將會成為高雄投資新亮點。
交通局長陳勁甫應邀演講，他強調為了因應亞洲新灣區開發衍生的人潮，交通局規劃捷運、輕軌、觀光街車等，並評估引進無人駕駛接駁車系統（GRT）。
陳勁甫說，GRT規劃行駛於高雄捷運「MRT」紅線及輕軌「LRT」線之間的新光路、與成功路上，銜接捷運和輕軌，初步規劃5個車站，長度1公里，將高雄展覽館和三多商圈直接串連。
美國加州大學柏克萊分校博士詹景堯指出，全球都會地區無人駕駛小巴士，從歐洲的荷蘭、里昂、芬蘭、巴黎、倫敦，橫掃亞洲的新加坡、首爾到美國拉斯維加斯等城市。他強調機器不會喝醉酒，疲勞或分神，可以取代人執行駕駛任務。
高雄市今年10月將在哈瑪星舉辦「2017生態交通全球盛典」，將哈瑪星打造為全國交通生態示範區，計畫與引進法國無人小巴的台灣業者喜門史塔雷克合作，提供哈瑪星路線讓業者展示，並試行15人座無人駕駛小巴。
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