「保德信青少年志工菁英獎」得主出爐 獲李進勇表揚
2017-03-02 21:09
〔記者詹士弘／雲林報導〕第17屆「保德信青少年志工菁英獎」得主出爐，雲林縣有斗六高中陳頁比、維多利亞實驗高中方韋棋獲全國前30名的傑出志工獎，大成商工柯杰呈、斗六高中陳玠宇則獲奉獻獎肯定，揚子高中則由輔導主任陳韻如代表領取服務教育楷模獎，今天獲雲林縣長李進勇表揚。
第17屆「保德信青少年志工菁英獎」共有5050位青少年志工報名響應，雲林縣今年共有431位志工同學報名參加，突破往年紀錄。
斗六高中陳頁比出身務農家庭，對農民的辛苦特別感同身受，他擔任斗六地區推廣農村教育及社區服務主席，號召近40位同學組成「柚惑你」小組，協助處理文旦落果、幫忙削柚皮，將果肉打成泥並熬煮成果醬販售，把不良品製成柚子酥、環保清潔劑等特色農產品，成功翻轉地方農業。
維多利亞實驗高中的方韋棋在校擔任學生會會長，鼓勵全校一起做志工，他發起斗六人文公園的環境關懷行動，組織服務志工到竹山、斗六、虎尾等中小學舉辦英語學習活動，也積極為雲林縣流浪動物安置問題努力尋求支援及解決方案，而今年高三的他也已申請至英國曼徹斯特大學就讀，李縣長也鼓勵他學成歸國服務。
大成商工柯杰呈及斗六高中陳玠宇致力投入鄉鎮弱勢服務及農產推廣獲「奉獻獎」肯定。
揚子高中是今年雲林唯一獲服務教育楷模獎的學校，學生們在老師帶領與鼓勵下積極參與縣內各項活動，包含天使教育育樂營、西螺造街，剛閉幕的2017台灣燈會也投入100多位學生志工，讓學生在就學期間有不一樣的志工體驗。
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