二手家具變素材 偏鄉教室像客廳

烏來國中小一年級教室內的沙發，成為孩子下課時間舒服的閱讀區。（Yukan‧Yulaw提供）

2017-03-02 21:07

〔記者何玉華／新北報導〕從幼兒園進入小學一年級，是小小孩邁向學習的重要階段，如果教室就像家裡的客廳「舒服、溫暖、安全」，會不會讓孩子更想進教室，影響他們的學習？烏來國中小一年級導師Yukan‧Yulaw（尤幹‧尤勞）將想法落實在教室的情境布置，拉近與學生的距離，「透過空間，讓偏鄉老師不只是老師，也能扮演哥哥、父母」陪伴成長。

Yukan的教室布置，讓到訪的鶯歌國中校長張俊峰印象深刻，張俊峰說，一個只有10幾名學生的班級，卻有幾百本書和好幾個溫馨的圖書角，學生可以坐在沙發上發呆、可以趴著、躺著，徜徉書海，魔法般的浪漫班級佈置，彷彿走進童話世界，哪個學生會不愛上學？

Yukan在102年回到母校烏來國中小擔任代理教師，去年第一次擔任導師，他希望透過「舒服、溫暖、安全」的情境布置，讓教室成為孩子喜歡待的地方，利用房東、老師們不要的二手床具、櫃子，布置成一處處學習角落，他說，下課時常看到孩子拿著書坐在某個角落翻閱，或吵著要他講故事，自己「不只是老師，也能扮演哥哥、父母」陪伴成長，而老師、家長的定位，也是他與孩子磨合學習的課題。