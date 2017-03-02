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北高雄家扶大專獎助學金 尚短缺500萬

2017-03-02  21:01

〔記者蘇福男／岡山報導〕北高雄家扶中心扶助4700名學童，其中，約有500人就讀大專院校，中心每學期補助每人1至2萬元獎助學金，每年約發出1300多萬獎助學金，目前尚需籌措500萬元。

「媽，我下週要開學囉！」、「媽，我們學校明天要繳書錢」，北高雄家扶中心說，這些平凡的日常對話，聽在中心扶助的弱勢家庭家長耳裡，卻是無比的沉重壓力。

該中心扶助的500名大專院校學子，約7成必須打工賺取學費，每當開學時期，就是弱勢家庭最頭痛的時刻，為減輕同學經濟負擔，中心每學期補助每人1至2萬元獎助學金，每年約發出1300多萬獎助學金，目前尚需籌措500萬元。

有意了解捐助家扶大專助學計畫，可電洽（07）621-3993。

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  • 北高雄家扶中心扶助的大專學子，課餘需打工賺取學費。（北高雄家扶中心提供）

    北高雄家扶中心扶助的大專學子，課餘需打工賺取學費。（北高雄家扶中心提供）

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