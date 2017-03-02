這大學芳療人才培育有成 業界大手筆贈精油…
2017-03-02 21:00
校方安排實作體驗，瞭解精油的特性。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕SPA芳療在國內深受歡迎，也帶動了就業市場，嘉南藥理大學休閒保健管理系因此開設相關的實作課程，協助培育人才，獲得好評，爭相到校延攬，今天更有合作廠商捐贈精油，數量多達16萬毫升，讓師生們驚喜不已。
捐贈者為嘉藥的產學合作夥伴統一佳佳公司，儀式在該校輝振大樓舉行，有「男性生理按摩油」、「女性生理按摩油」與「勻體舒壓按摩油」等3類，都是專業級的高檔產品，總計8大箱，市價不斐。
會後，校方也以獲贈的精油，安排了芳香保健實作體驗，充分掌握其特性，還有如何去運用等，對接下來的教學更有助益。
休閒保健管理系主任張鳴珊表示，統一佳佳之前已有安排業師到校協助授課，強化實務教育，這次又大手筆捐贈，真的令人感動，未來將提供芳療保健，以及輔導考照等學習研究上，協助業界培訓更多人才。
統一佳佳的經理鄭玉玲說，芳療與傳統的按摩不同，還結合了保健、生理與化學等相關領域，嘉藥訓練出來的學生，真的對業界幫助很大，希望這次的捐贈，可以在實務上栽培更多新生代，未來投入職場順利接軌，提升競爭力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 被抓姦 前妻跟小王被判付前夫 40萬元「精神慰撫」
- 機捷通車 副總統陳建仁：直達美好
- 草屯農會理監事選舉清場 採無記名限制連記投票中
- 台日對抗賽》日本7強投飆36球 王柏融只揮空這一顆（影音）
- 台人攜大量黃金赴日 外交部：可能是洗錢
- 離職警扮真警 騙走公司副總300萬
- 社論》也談總統的白髮
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 藍委倡補助投票交通費 中選會：沒有錢
- 曾沛慈黑暗面爆發 心痛到無知覺
- 林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
- 中正大學是否該改名？ 教長未回答
- 約定駕駛人車險被金管會盯上 恐遭下架
- 單親爸身體不適仍上班 自撞身亡留2智障女
- 〈國際現場〉倫敦地標恐遭中企收購
- 簽一中承諾書》被犧牲的學術自由 該如何彌補
- 板橋果菜市場4月試營 採電子交易
- 規劃藝文綠洲變新住民會館 桃市文化局：當初太天真
- 手機賣不好 聯想賣地撐高獲利
- HSBC女子錦標賽》魏聖美第一回合暫領先 台將龔怡萍繳74桿
- 安麗盃》冰山美人何心如 搶尾局驚險拿下首勝
- 誘姦女童處女膜沒破 惡狼重判3年6月
- 豆花妹體驗心得 楊一展胸膛很彈哦!
- 模仿川普惡搞再進化 艾力克鮑德溫出白宮回憶錄
- 百果樹紅磚屋易手 黃春明：不會離開
- 威力彩、今彩539開獎囉！
- 堀北真希閃退演藝圈 為愛甘當家庭主婦
- 東芝晶片事業 郭台銘表達有意願
- 蔡正元轟馬英九！直指徐巧芯、羅智強「龜孫子」...
- 又一高官落馬 中國港澳台僑委員會主任遭調查
- 高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元
- 1夜偷光1噸蕉 「銷贓」藏自家果園
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 台股開盤上漲65.79點 報9740.57 點
- 參選黨魁評估選情 潘維剛：成功不必在我
- 世新大學聲明 承諾書非學校對學校
- 中石化污染 市長促中央求償30餘億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：這大學芳療人才培育有成 業界大手筆贈精油…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分