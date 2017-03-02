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這大學芳療人才培育有成 業界大手筆贈精油…

校方安排實作體驗，瞭解精油的特性。（記者吳俊鋒攝）

2017-03-02  21:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕SPA芳療在國內深受歡迎，也帶動了就業市場，嘉南藥理大學休閒保健管理系因此開設相關的實作課程，協助培育人才，獲得好評，爭相到校延攬，今天更有合作廠商捐贈精油，數量多達16萬毫升，讓師生們驚喜不已。

捐贈者為嘉藥的產學合作夥伴統一佳佳公司，儀式在該校輝振大樓舉行，有「男性生理按摩油」、「女性生理按摩油」與「勻體舒壓按摩油」等3類，都是專業級的高檔產品，總計8大箱，市價不斐。

會後，校方也以獲贈的精油，安排了芳香保健實作體驗，充分掌握其特性，還有如何去運用等，對接下來的教學更有助益。

休閒保健管理系主任張鳴珊表示，統一佳佳之前已有安排業師到校協助授課，強化實務教育，這次又大手筆捐贈，真的令人感動，未來將提供芳療保健，以及輔導考照等學習研究上，協助業界培訓更多人才。

統一佳佳的經理鄭玉玲說，芳療與傳統的按摩不同，還結合了保健、生理與化學等相關領域，嘉藥訓練出來的學生，真的對業界幫助很大，希望這次的捐贈，可以在實務上栽培更多新生代，未來投入職場順利接軌，提升競爭力。

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  • 統一佳佳捐贈專業精油給嘉南藥理大學，協助培育更多芳療人才。（記者吳俊鋒攝）

    統一佳佳捐贈專業精油給嘉南藥理大學，協助培育更多芳療人才。（記者吳俊鋒攝）

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