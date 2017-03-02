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驚喜！國寶鳥帝雉小笠原現蹤

帝雉在阿里山森林遊樂區的小笠原現蹤。（呂明縉提供）

2017-03-02  18:24

〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕國寶級的保育類帝雉，今天下午在阿里山森林遊樂區的小笠原現蹤，美麗身影令人驚艷。

阿里山賓館協理呂明縉是在今天下午4點左右，在小笠原的步道發現這隻正在覓食的帝雉，牠似乎將那裡當成自己地盤，就這樣大刺刺的覓食，模樣相當可愛。

呂明縉指出，帝雉在小笠原常常碰見，反而是藍腹鷳比較罕見，他只在雷達站看過一次。

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