健行抽獎享用美味香菇 竹山「菇菇節」受理報名

2017-03-02 20:18

〔記者謝介裕／南投報導〕行銷被遺忘的作物─香菇，南投縣竹山鎮公所推出「菇菇節」活動，內容十分豐富，除了健行、美食「菇」宴、菇菇走秀以外，前1000名報名參加健行的人，還可參加抽獎活動，藉此讓外界了解香菇也是竹山重要的經濟作物，且品質絕不遜於縣內埔里、魚池2大產區。

竹山鎮公所今日以「菇」為主軸，對外宣佈配合兒童節到來，4月1日將舉辦「菇菇節」活動，惟許多民眾面面相覷，不禁疑惑地問：「竹山有生產香菇？」，與會的菇農也是鯉魚社區發展協會理事長張信敏回答「有」，且集中在鯉魚地區，品種約近10種，其中有1種名為「921香菇」的品種，因在震災期間培育而成，遂取其名提醒大家耕種養家活口之際，也要注意水土保持，減少災害發生，寓意深遠。

菇農說，早在30年前，竹山便有人開始種植菇類，目前平均年產值約7500萬元，但因知名度不如竹筍、蕃薯、茶葉等3大作物，以致幾乎被世人遺忘，連帶菇類產銷班人員也從最初的50多人，凋零迄今只剩20人左右，盼公所的重視與行銷，能為香菇帶來更好的商機與前景。

竹山鎮長黃丹怡表示，位於清水溪畔的鯉魚地區，因得天獨厚的氣候及甘泉水，出產的菇類品質優良，也是鯉魚在地最大宗的農特產，豐厚、紮實的獨特口感，絕不輸其他鄉鎮，4月1日活動當天，還有集菇寶兌換限量50本的故事繪本及香菇姐姐帶動唱等各項活動，即日起至24日受理報名，詳情可上公所官網。