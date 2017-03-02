馬公航空站主任高升 澎湖縣長陳光復接見

2017-03-02 20:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民航局馬公航空站主任洪建男，即將榮調高雄航空站擔任副主任新職，今日前往縣府向縣長陳光復辭行，陳縣長感謝洪主任在澎湖服務期間為離島交通運輸的付出與貢獻，並歡迎有空常回來澎湖探視老朋友。

馬公航空站為澎湖主要空運出入門戶，不僅夏季觀光客來回載運，冬季年節也是旅外遊子返鄉必經之路，因此航站主任之職相當重要；洪建男接掌馬公航空站主任之職，積極協助班次調度，讓每位民眾都能順利搭乘返鄉或返回工作地，並曾坐鎮處理復興航空澎湖空難救援及復興斷航等突發事件，此次榮升高雄航空站。

陳光復感謝洪主任過去7年來為澎湖鄉親於專案包機及航空輸運等工作的付出與努力，使澎湖對外空中交通得以更加便捷。對於即將到來的旅遊旺季與連續假期航班運能不足問題，陳縣長也請洪主任持續提供協助解決，讓民眾都能順利返鄉；洪建男允諾全力協助，讓馬公空中交通更為順暢。

洪建男表示，他是澎湖隘門人，在澎湖已服務7年，澎湖空氣、治安良好，有濃厚的人情味，未來將常回來澎湖探親。他也指出此次輪調到高雄航空站希望學習國際機場服務與經驗；縣長陳光復也祝洪至高雄履新愉快，未來能更上層樓，為故鄉澎湖空中交通運輸盡份心力。