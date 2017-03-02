| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

苗縣基層農會理監事選舉 苗栗市及通霄恐翻盤

2017-03-02  18:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣基層農會改選，有8個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中尋求連任的頭屋鄉農會總幹事涂漢仁確定落馬；身陷賄選官司的通霄鎮農會職員徐學承，仍力拚總幹事，獲5席理事支持，暫居上風，現任總幹事恐被翻盤。至於被列為一級戰區的苗栗市農會總幹事之爭，挑戰現任總幹事吳世垣的農會職員謝錦明，目前暫占優勢，吳世垣恐連任夢碎。

選前競爭激烈，甚至引來檢調大動作查賄的通霄鎮農會選舉，今天的理事選舉，現任總幹事許道坤獲4席理事支持，同樣角逐總幹事的農會職員徐學承，雖然身陷賄選風波以10萬元交保，但仍積極力拚，這次獲得5席理事席次，暫居上風，可能規劃停職中的通霄鎮長徐永煌的胞兄徐永森擔任理事長，常務監事為黃榮振。

苗栗市農會戰況激烈，尋求連任的總幹事吳世垣，獲縣長徐耀昌支持，但因政治角力等因素，苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推出苗栗市農會職員謝錦明力拚，今天理事投票結果，9席的理事席次中，邱陣營宣稱拿下6席；吳世垣則認為，應該是4比5，略居下風，強調「還有努力空間。」

苗栗縣大湖地區農會總幹事遴聘選情詭譎多變，昨天進行理監事選舉，理事長吳東衡系統所掌握17席會員代表，其中泰安鄉籍有5人未出席，有些會員代表因見大勢已去，並未投票就黯然離去，也因此徐欽志系統9席理事全拿，連任已無問題。

頭屋鄉農會部份，突然殺出參與遴聘的農會秘書謝金德掌握6席，占了優勢，前頭屋鄉公所清潔隊劉國志掌握3席，惟謝金德因這次未登記，要在第2輪遴聘作業才能登上寶座。

竹南鎮農會部份，角逐總幹事的現任信用部主任蔡信芬掌握6席，尋求三連霸的後龍鎮農會總幹事陳中和掌握7席，尋求連任三義鄉農會總幹事曾坤榮獲得6席，現任獅潭鄉獲得5席理事，均可望登上總幹事寶座。

苗栗縣政府農業處表示，10日將召開理監事會選舉理事長、常務監事及聘任總幹事。

廣告
  • 苗栗縣大湖地區農會理事選舉，是激戰中唯一拿下9席理事的農會。（記者張勳騰攝翻）

    苗栗縣大湖地區農會理事選舉，是激戰中唯一拿下9席理事的農會。（記者張勳騰攝翻）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 苗栗 農會選舉
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：苗縣基層農會理監事選舉 苗栗市及通霄恐翻盤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.