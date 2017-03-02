苗縣基層農會理監事選舉 苗栗市及通霄恐翻盤
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣基層農會改選，有8個鄉鎮市農會總幹事選情激烈，其中尋求連任的頭屋鄉農會總幹事涂漢仁確定落馬；身陷賄選官司的通霄鎮農會職員徐學承，仍力拚總幹事，獲5席理事支持，暫居上風，現任總幹事恐被翻盤。至於被列為一級戰區的苗栗市農會總幹事之爭，挑戰現任總幹事吳世垣的農會職員謝錦明，目前暫占優勢，吳世垣恐連任夢碎。
選前競爭激烈，甚至引來檢調大動作查賄的通霄鎮農會選舉，今天的理事選舉，現任總幹事許道坤獲4席理事支持，同樣角逐總幹事的農會職員徐學承，雖然身陷賄選風波以10萬元交保，但仍積極力拚，這次獲得5席理事席次，暫居上風，可能規劃停職中的通霄鎮長徐永煌的胞兄徐永森擔任理事長，常務監事為黃榮振。
苗栗市農會戰況激烈，尋求連任的總幹事吳世垣，獲縣長徐耀昌支持，但因政治角力等因素，苗栗市長邱炳坤也結合地方要角，另推出苗栗市農會職員謝錦明力拚，今天理事投票結果，9席的理事席次中，邱陣營宣稱拿下6席；吳世垣則認為，應該是4比5，略居下風，強調「還有努力空間。」
苗栗縣大湖地區農會總幹事遴聘選情詭譎多變，昨天進行理監事選舉，理事長吳東衡系統所掌握17席會員代表，其中泰安鄉籍有5人未出席，有些會員代表因見大勢已去，並未投票就黯然離去，也因此徐欽志系統9席理事全拿，連任已無問題。
頭屋鄉農會部份，突然殺出參與遴聘的農會秘書謝金德掌握6席，占了優勢，前頭屋鄉公所清潔隊劉國志掌握3席，惟謝金德因這次未登記，要在第2輪遴聘作業才能登上寶座。
竹南鎮農會部份，角逐總幹事的現任信用部主任蔡信芬掌握6席，尋求三連霸的後龍鎮農會總幹事陳中和掌握7席，尋求連任三義鄉農會總幹事曾坤榮獲得6席，現任獅潭鄉獲得5席理事，均可望登上總幹事寶座。
苗栗縣政府農業處表示，10日將召開理監事會選舉理事長、常務監事及聘任總幹事。
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標題：苗縣基層農會理監事選舉 苗栗市及通霄恐翻盤
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