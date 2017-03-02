國泰航空商務輕奢旅早鳥優惠 省荷包暢遊歐美澳

2017-03-02 20:09

〔記者莊士賢／台北報導〕搭乘商務艙出國不再「貴」不可及！國泰航空／國泰港龍航空即日起至3月28日止，推出「享受吧！商務艙輕奢旅」早鳥優惠專案，針對歐洲、美洲、澳洲24個城市推出早鳥優惠票價，最高優惠可享約20%票價折扣，近期規劃旅遊歐、美、澳的玩家們可把握此波優惠「機」會。

國泰航空／國泰港龍航空推出的「享受吧！商務艙輕奢旅」優惠票價，包括歐洲12個城市、美洲7個城市及澳洲5個城市，其中，歐洲12個城市的商務艙票價81,186元起（未稅）、美洲7個城市商務艙票價86,060元起（未稅）、澳洲5個城市商務艙票價60,112元起（未稅），旅遊出發日期為3月1日起至8月31日止。

國泰航空表示，商務艙輕奢旅針對歐、美、澳24個城市推出早鳥優惠票價，包括倫敦、巴黎、紐約、舊金山、雪梨、溫哥華等，以及即將於3月底開航的特拉維夫及7月即將開航的巴塞隆納，旅遊地點選擇多元且一人即可成行，此外，商務艙輕奢旅推出的優惠票價，相對於現行的商務艙票價，約有15~20%的優惠折扣，旅客可節省荷包遨遊歐、美、澳的多個城市。

推出優惠票價之外，國泰航空也持續拓展航網，提供旅客更完善便捷的飛航服務，如3月26日起將開航香港—特拉維夫航線，每周飛航4班次；7月2日起至10月27日期間將開航香港—巴塞隆納航線，每週提供4班飛航服服，旅客還可搭配現有的每周4班馬德里航班，彈性規劃西班牙旅遊行程。另外，波士頓、溫哥華、多倫多等航線也陸續在3月至6月期間逐步增班，往來香港倫敦的航班也將於6月1日起增至每日6班，曼徹斯特航線亦增為每周飛航5班，並改以空中巴士A350-900客機飛行，提供更多座位數。

機上餐飲也是國泰航空向來重視的機上服務，國泰日前推出首支專為飛行而創製的瓶裝啤酒Betsy Beer，旅客在35,000呎高空可品嘗手工啤酒美味。國泰新推出的品牌啤酒Betsy Beer，是以首架投入服務並於40及50年代運作區內航線的DC-3型號客機「Betsy」命名。Betsy Beer即日起至4月30日期間，率先於來回香港及英國（包括倫敦希斯路機場、倫敦蓋特威克機場及曼徹斯特機場）的頭等及商務客艙上供應。運用來自香港及英國的道地材料所釀製的Betsy Beer，啤酒中加入龍眼味道增添輕甜果香味，此外，釀製過程中揉合適量蜂蜜增添花香口感。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆