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全台凍番薯！一張圖看懂低溫時程

氣象局將全台低溫11度以下的範圍用藍色區域表示，圖示中可以清楚看見「凍番薯」現身；今（2）夜至明（3）日清晨，北部、東北部僅9至11度，南部及花東12至14度。（圖擷取自@CWB.TW臉書）

2017-03-02  19:14

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團、輻射冷卻影響，中央氣象局發布今年第4次的低溫特報，區域涵蓋全台18縣市；氣象局並特別整理冷空氣影響全台天氣的時程，圖示中可以清楚看見「凍番薯」現身。

綜合媒體報導，氣象局整理冷空氣影響全台天氣的時程，今（2）日晚間8時，北部氣溫11至13度，中部13至14度，南部及花東16至19度；今夜至明（3）日清晨，氣溫最低，北部、東北部僅9至11度，南部及花東12至14度，空曠地區的氣溫有機會更低。

氣象局將全台低溫11度以下的範圍用藍色區域表示，圖示中可以清楚看見「凍番薯」現身；氣象局特別提醒民眾，注意保暖之餘還是要留意通風，尤其是使用瓦斯熱水器具時，以避免一氧化碳中毒。

氣象局預測，明日早上8時，上班出門時的氣溫，中部以北、宜蘭約11至13度，南部及花東14至16度；本波強烈大陸冷氣團屬於乾冷性質，3日、4日的日夜溫差大，民眾請注意保暖。

受到強烈大陸冷氣團、輻射冷卻影響，中央氣象局發布今年第4次的低溫特報，區域涵蓋全台18縣市，3日、4日的日夜溫差大，民眾請注意保暖。（記者羅沛德攝）

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