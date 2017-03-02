| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台南關廟土雞場確診H5N8 撲殺2萬餘隻

2017-03-02  18:27

［記者王涵平／台南報導］台南關廟1處土雞場今日確診H5N8，南市動保處撲殺2萬餘隻，並針對該場及周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒工作。

動保處指出，該處關廟區禽場畜主2月27日發現場內雞隻出現異常死亡情形進行通報，動保處立即派員前往進行疫情調查，同時管制場內所有禽隻移出移入，並採樣病雞送畜衛所檢驗，今日確診H5N8亞型高病原型禽流感，同步完成撲殺清場。

動保處表示，因該養禽場地處偏遠、人車進出不易，場內動線不佳，增加作業困難度，此次除結合市府相關單位，並申請陸軍八軍團支援國軍協助清運作業。

動保處表示，之前發生禽流感的案例場進行發生原因分析後，皆與是否落實禽場本身生物安全防疫有關，一再呼籲養禽場務必落實生物安全措施，今日再次召集各區公所人員，召開禽流感全面疫情訪視及生物安全輔導第2次勤前會議，請各區公所人員協助再至各區養禽場進行第2次地毯式訪視，再發放消毒水加強防疫消毒，並對各養禽場生物安全進行評估及分級，將禽場生物安全措施之落實度加以評分，依評比結果分為ABCD等4級，後續依等級再加強輔導及要求落實生物安全防疫措施。

廣告
  • 台南關廟1處土雞場今日確診H5N8，南市動保處撲殺2萬餘隻，並針對該場及周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒工作。（記者王涵平翻攝）

    台南關廟1處土雞場今日確診H5N8，南市動保處撲殺2萬餘隻，並針對該場及周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒工作。（記者王涵平翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N8 台南 土雞 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：台南關廟土雞場確診H5N8 撲殺2萬餘隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.