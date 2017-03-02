台南關廟土雞場確診H5N8 撲殺2萬餘隻

2017-03-02 18:27

［記者王涵平／台南報導］台南關廟1處土雞場今日確診H5N8，南市動保處撲殺2萬餘隻，並針對該場及周邊道路與附近公共區域加強噴霧消毒工作。

動保處指出，該處關廟區禽場畜主2月27日發現場內雞隻出現異常死亡情形進行通報，動保處立即派員前往進行疫情調查，同時管制場內所有禽隻移出移入，並採樣病雞送畜衛所檢驗，今日確診H5N8亞型高病原型禽流感，同步完成撲殺清場。

動保處表示，因該養禽場地處偏遠、人車進出不易，場內動線不佳，增加作業困難度，此次除結合市府相關單位，並申請陸軍八軍團支援國軍協助清運作業。

動保處表示，之前發生禽流感的案例場進行發生原因分析後，皆與是否落實禽場本身生物安全防疫有關，一再呼籲養禽場務必落實生物安全措施，今日再次召集各區公所人員，召開禽流感全面疫情訪視及生物安全輔導第2次勤前會議，請各區公所人員協助再至各區養禽場進行第2次地毯式訪視，再發放消毒水加強防疫消毒，並對各養禽場生物安全進行評估及分級，將禽場生物安全措施之落實度加以評分，依評比結果分為ABCD等4級，後續依等級再加強輔導及要求落實生物安全防疫措施。