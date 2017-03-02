新型流感防治 「魔鬼就藏在細節裡」

2017-03-02 20:30

〔記者蘇福男／燕巢報導〕中國近期新型A型流感疫情嚴重，高市衛生局今天與義大醫院舉辦「新型A型流感防治演練」，高屏區傳染病防治醫療網指揮官陳垚生強調「魔鬼就藏在細節裡」，提醒第一線醫護人員留意小細節。

今天的演練採兩大主軸進行，第一項桌上兵棋推演，為旗山區某養鵝禽場檢驗出高病原性H5N6禽流感病毒，農業、環保單位於動物疫病防疫上立即執行撲殺、化製、焚化及全面消毒等緊急應變措施，衛生單位則介入執行工作人員等接觸者造冊，並進行後續自主健康管理追蹤。

第二項實兵演練主軸，為燕巢區接獲1名H5N6禽流感檢測陽性禽場的工作人員，出現咳嗽、高燒等疑似新型A型流感症狀，轄區衛生所獲報後，協助患者至義大醫院就醫。

義大醫院感控人員接獲通知後，立即通報急診室並啟動負壓隔離室，醫護人員也全程配戴個人防護裝備，患者經醫師問診後住院收治，現場限制其他人員進出，並經由規劃路線送入負壓隔離病房治療。

衛生局表示，中國近期新型A型流感疫情嚴重，提醒民眾盡量避免前往，預防新型A型流感及禽流感，務必遵守「5要6不」原則，「5要」即禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」即不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

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