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台南人別被白天高溫騙了 明晨低溫下探10度

2017-03-02  19:33

〔記者王俊忠／台南報導〕今天白晝台南天氣晴朗，中午高溫超過23度，但南區氣象中心提醒民眾別被白天的太陽騙了，從下午開始到明天（3日）清晨，南市地區溫度將會像溜滑梯一樣快速下降！

南區氣象中心表示，今晚到明天清晨台南低溫只有10~12度，夜晚和清晨一定要注意保暖，提醒長輩、有心血管疾病的朋友更要特別注意這種溫度的快速變化。

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  • 南區氣象中心指台南地區氣溫從二日晚間到三日清晨會像溜滑梯般下降。（圖：南區氣象中心提供）

    南區氣象中心指台南地區氣溫從二日晚間到三日清晨會像溜滑梯般下降。（圖：南區氣象中心提供）

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