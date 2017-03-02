台南人別被白天高溫騙了 明晨低溫下探10度

2017-03-02 19:33

〔記者王俊忠／台南報導〕今天白晝台南天氣晴朗，中午高溫超過23度，但南區氣象中心提醒民眾別被白天的太陽騙了，從下午開始到明天（3日）清晨，南市地區溫度將會像溜滑梯一樣快速下降！

南區氣象中心表示，今晚到明天清晨台南低溫只有10~12度，夜晚和清晨一定要注意保暖，提醒長輩、有心血管疾病的朋友更要特別注意這種溫度的快速變化。