新北推性平 囊括全國4獎項

新北市推動性別評等系列活動，獲得中央金馨獎肯定，圖為行政院長林全頒獎給新北市副市長葉惠青（右）。 （社會局提供）

2017-03-02 19:39

〔記者何玉華／新北報導〕新北市將去（105） 年訂為「性別平等年」推動一系列的活動，獲得行政院第15屆金馨獎最優等表揚，票選出企鵝做為性別平等代表也獲得創新獎，加上協助輔導女性街友阿枝嬤重返家庭團聚及6個性平人物獲得故事獎，成績傲視各縣市，2日由行政院長林全頒獎給副市長葉惠青、社會局長張錦麗及人事處長陳昭欽。

張錦麗表示，新北市婦女人口占全市51％，為倡導性別平等、家務共享，新北市推出全台首創「性平代表動物票選活動」，從負子蟲、海馬、犀鳥、企鵝4種動物中票選代表動物，最後由具有暖爸形象的企鵝出線成為性平代表，一系列的亮點方案，獲得創新獎肯定。

行政院長林全在頒獎前致詞，引述學者的研究，指台灣女性的勞動參與率，在30歲以後急遽下降，值得省思；張錦麗引述一份婦女婚育與就業調查報告指出，已婚女性每日平均處理家務256分鐘，其中職業婦女207分鐘，未就業者316分鐘，顯示我國性別角色分工仍受「男主外、女主內」觀念影響，希望透過性別平等倡議，提醒現代家庭男女應共同分擔養兒育女、家務分工。

另外，救助科股長郭宏昇以「睡在回憶裡—三重女性街友的返家之路」，敘述一名阿枝嬤（化名）長期露宿正義南路合作金庫騎樓下，在社工不屈不撓苦勸後終於返家的故事，進而推動女性街友的差異化服務方案，獲得了故事獎。

專員林育苡的「新北性平年 週週幸福日」一書，藉由6個橫跨托育、長照、舞蹈藝術、家防保護、婦女倡議、單親媽媽等多元場域的人物故事，搭配相關數據，同樣獲得故事獎。在全國4個性平故事獎中，新北市就佔了2個，另2個分由台北市和台東縣政府獲得。