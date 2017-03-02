被爆用林鳳營乳品 茶湯會：民眾可指定品牌

2017-03-02 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕茶湯會的飲料也是使用林鳳營的乳品？針對有網友在PTT爆卦，茶湯會今表示，目前仍使用光泉、林鳳營兩種品牌，且消費者可指定要用哪一種。

網酸「可指定盒子」 嗆拒喝

連鎖咖啡店「路易莎」日前遭爆料將原先的光泉鮮奶全面改為味全，引發網友怒火揚言抵制，PTT網友今在八卦板爆卦指出，他前往茶湯會點了一杯「貴森森」的抹茶紅豆拿鐵時，卻目睹店員直接倒光一瓶「林X營」，讓他直呼「有沒有露（路）小莎想用不敢用，茶湯妹正在用且盡情用的八卦？」

《蘋果》報導，針對網友質疑，茶湯會台中總公司回應，指全台有大約200家分店，且旗下含奶產品銷量很多，單一品牌難以充分供應所需，因此一般都會有兩種品牌的鮮乳，且也開放直營店、加盟店可視狀況自行叫貨，若民眾有特殊需求，也可指定要用哪一種品牌。

不過針對茶湯會的說法，許多網友仍不以為然，並質疑其實只是「可指定盒子」、「會不會是A牌的紙盒裝B牌的鮮乳」、「意思就是沒指定的話就用林鳳營嘛」、「原來預設味全啊，嗯，這家也拒喝」等。