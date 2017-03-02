把握黃金3年 高市推動公托嬰中心早療知能巡迴輔導
2017-03-02 19:34
〔記者方志賢／高雄報導〕0到3歲是兒童發展的關鍵時期，高雄市社會局與高市兒童發展協會合作，今起在全市17個公共托嬰中心舉辦早療知能巡迴輔導，協助發展遲緩兒童能在第一時間獲得最好的協助，快樂成長。
高市社會局去年補助高市兒童發展協會到公共托嬰中心進行早療知能巡迴輔導，篩檢出5名疑似發展遲緩兒童並協助輔導，今年持續辦理，今起到5月底，將巡迴輔導全市17家公共托嬰中心。
社會局副局長葉玉如表示，公共托嬰中心都是2歲以下的孩子，有些孩子發展比較慢，家長不知道如何幫忙孩子，社會局與高市兒童發展協會合作，協助家長及老師在生活上幫助發展較慢的孩子，讓他們在黃金期不要錯失療育的機會。
高市兒童發展協會理事長邱先富說，一歲4個月大的俊俊，還不會走路，自己站不起來，他發現俊俊的腳掌外轉，用雙手壓住他的腳掌，俊俊的腳掌貼地，人就站起來了，他說家長平常在家裡可壓住孩子的腳掌，讓他練習站及蹲的動作。
另外有一名1歲2個月大的翔翔，在他11個月時還不會爬行、扶站，叫喚他的名字也不回應，疑發展遲緩，家長原以為「大隻雞慢啼」，後來接受早療團隊協助，翔翔已會跪姿、爬行及扶物站立。
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