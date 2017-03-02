台灣胖女孩的反擊 「肉彈甜心」躍上BBC
32歲的謝莉君（馬力）和34歲的林昱君（Amy）組成了「肉彈甜心」。（圖擷取自「肉彈甜心」粉絲專頁）
〔即時新聞／綜合報導〕多數台灣人觀念「以瘦為美」，身材胖的人經常聽到令人不舒服的話，有2名「大尺碼」的台灣女性卻不以自己的體型感到羞愧，她們更創了「肉彈甜心」臉書專頁，宣稱要「用我們的身體將美麗的框架擠歪。在肉彈的世界裡，人人都是甜心」，更一舉躍上國際媒體版面。
根據《BBC》報導，32歲的謝莉君（馬力）和34歲的林昱君（Amy）體重都超過85公斤，2人在台灣這個「以瘦為美」的社會中顯得與眾不同，她們不因自己的體型感到羞愧，也不願讓別人令她們有這感受。
Amy表示，很多外國人都覺得台灣人有禮貌，但對她來說，台灣很多人是「太有禮貌了」，有一些素不相識的人會對她說：「你太胖了，需要我幫你減肥嗎？」但她認為，自己的身體自己負責，為何他人會覺得他們有權力來修正我的身體？
過去幾十年間，台灣人的體重在增加中，雖然政府宣導推廣減肥，但成效不彰，不過從小就超重的馬力和Amy認為，台灣該停止詆毀胖子了。
馬力說，讓她感到煩的是，很多人都覺得她有問題，包含她母親在內，母親會叫她減肥，卻不叫她弟弟減肥，過去20年她都在減肥，但這非常累。
2人在2015年底搭擋，成立了「肉彈甜心」的粉絲專頁，她們會發布影片或是文章，透過幽默的回應，教導大家如何回擊外界對胖子的刻板印象，而她們要傳達的訊息很簡單明白，就是「胖子不喜歡被社會另眼看待」。
2人目前擁有8千多位粉絲，網友多給她們正面回應，雖然有人質疑肥胖會有健康問題，但馬力和Amy說，她們不是鼓勵大家變胖，她們也知道這有健康問題，她們只是想讓人們接受她們，以及其他人的身材，她們想要做的是，希望教導大眾去接受不同體型的人，就像她們在網頁上說的：「在肉彈的世界裡，人人都是甜心」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 1夜偷光1噸蕉 「銷贓」藏自家果園
- NCAA》小球迷爬籃球架「救球」獲觀眾大喊MVP（影音）
- 銀行股領軍 歐股創美大選以來最大漲幅
- 籃球當美式足球打！NCAA再現驚奇絕殺
- 遠傳今限定 禾聯50吋電視免萬元
- 1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
- 烏龍院漫畫巴士 帶偏鄉童玩漫畫
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 失智老婦迷途 只記得家住「古亭庄」
- 花況不佳 學者：應提早培株施肥
- 遠傳、宏達電雙20 簽署策略合作計畫
- 大台北12都更案上膛 合計千億 案量創新高
- 簽賭欠債被捅肛？刺傷屁股啦
- 又一高官落馬 中國港澳台僑委員會主任遭調查
- 陳乃榮愛這套 賴琳恩穿內衣扮...調情悶騷尪
- 清泉崗案複驗 8官兵染一級毒品
- 連2貶 新台幣收30.795元
- 三強爭港特首 1194名選委決定
- 朱立倫為何沒來？柯P：這要問李四川
- 疑中國施壓 台灣射擊隊在印度遭「特別關切」
- 川普魔力？美股漲不停 道瓊衝破21000點
- 發現最古老微生物化石 助解讀生命起源
- 遇網路酸言 唐鳳「擁抱小白」
- 傑尼斯心軟？岡田准一最快5月娶不倫女星進門
- 講到「就是愛中國國民黨」吳敦義又哭了
- 〈實現我的旅遊夢〉沙漠魅惑 艾本哈都城寨─摩洛哥
- 鹽埔安檢所查獲漁船走私泰國米及香皂
- 違法吸金87億通緝「陳子龍」 竟是假名、狡兔逾10窟
- 留日學生妹掉皮夾 警問遍西門町找到她
- 世新若遭教育部認定違法 陸委會：將依法開罰
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 基隆中正公園 遊客怨狗黃金多
- 台日對抗賽》棄投從打揮3安 陽耀勳讓日網友好奇
- 馬辦警告洪秀柱 再放縱蔡正元恐傷選情
- 弟弟腫腫大大的？ 原來是把槍藏內褲
- 櫻木凜AV引退作 現實男友下海當男優
- 日修法重罰 防技術出售給外企
標題：台灣胖女孩的反擊 「肉彈甜心」躍上BBC
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email