台灣胖女孩的反擊 「肉彈甜心」躍上BBC

32歲的謝莉君（馬力）和34歲的林昱君（Amy）組成了「肉彈甜心」。（圖擷取自「肉彈甜心」粉絲專頁）

2017-03-02 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕多數台灣人觀念「以瘦為美」，身材胖的人經常聽到令人不舒服的話，有2名「大尺碼」的台灣女性卻不以自己的體型感到羞愧，她們更創了「肉彈甜心」臉書專頁，宣稱要「用我們的身體將美麗的框架擠歪。在肉彈的世界裡，人人都是甜心」，更一舉躍上國際媒體版面。

根據《BBC》報導，32歲的謝莉君（馬力）和34歲的林昱君（Amy）體重都超過85公斤，2人在台灣這個「以瘦為美」的社會中顯得與眾不同，她們不因自己的體型感到羞愧，也不願讓別人令她們有這感受。

Amy表示，很多外國人都覺得台灣人有禮貌，但對她來說，台灣很多人是「太有禮貌了」，有一些素不相識的人會對她說：「你太胖了，需要我幫你減肥嗎？」但她認為，自己的身體自己負責，為何他人會覺得他們有權力來修正我的身體？

過去幾十年間，台灣人的體重在增加中，雖然政府宣導推廣減肥，但成效不彰，不過從小就超重的馬力和Amy認為，台灣該停止詆毀胖子了。

馬力說，讓她感到煩的是，很多人都覺得她有問題，包含她母親在內，母親會叫她減肥，卻不叫她弟弟減肥，過去20年她都在減肥，但這非常累。

2人在2015年底搭擋，成立了「肉彈甜心」的粉絲專頁，她們會發布影片或是文章，透過幽默的回應，教導大家如何回擊外界對胖子的刻板印象，而她們要傳達的訊息很簡單明白，就是「胖子不喜歡被社會另眼看待」。

2人目前擁有8千多位粉絲，網友多給她們正面回應，雖然有人質疑肥胖會有健康問題，但馬力和Amy說，她們不是鼓勵大家變胖，她們也知道這有健康問題，她們只是想讓人們接受她們，以及其他人的身材，她們想要做的是，希望教導大眾去接受不同體型的人，就像她們在網頁上說的：「在肉彈的世界裡，人人都是甜心」。