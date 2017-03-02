核二廠遭多次測出人工核種 環團擔憂

圖為核二廠。（資料照，記者吳政峰攝）

2017-03-02 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕環保團體今指出，在核二廠周遭長期進行檢測，多次發現測出人工核種，呼籲官方應正視此事。原能會方面回應，將於本月8日與有疑慮的團體一起到現場採樣。

原能會將進行實地採樣

綜合媒體報導，北海岸反核行動聯盟今指出，他們近兩年來在新北市萬里區的核二廠周遭進行檢測，結果多次發現測出人工核種，包含銫、銥、鐳、鈥等，且機器還曾出現紅色警戒值，讓他們非常擔憂。

原能會輻防處長黃景鐘對此回應，指已約好有疑慮的團體在8日一起進行實地採樣，之後將送原能會、核研所、台電、清華大學等4個主要實驗室進行檢測。

《中央社》報導，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖指出，近兩年多來進行採樣檢測超過20次，每次檢測的人工核種數據都異常，至於放射性物質則不一，研判和排放廢水頻率有關。