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真正讚！雲二監雲鑽醬油發表品嚐會

雲二監生產的雲鑽醬油系列，今天發表。（記者廖淑玲攝）

2017-03-02  19:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林第二監獄全新產品雲鑽醬油系列今天正式發表，還邀請各單位主管品嚐評比，在8款市售頂級醬油中果然獲得眾人評選第一名，加上禮盒包裝都是由收容人設計，讓二監典獄長吳承鴻面子十足，感謝大家支持、鼓勵。

有鑑於食品安全問題不斷，雲二監打出「雲饌坊」品牌大受認同，現有手工蛋捲、酒釀桂圓、香草茶包、陶藝品、交趾陶、琉璃彩繪、手工皂等多項熱門商品，春節前再推出雲鑽坊黑豆醬油，為推展釀造產品行銷管道，特別舉辦｢收容人雲鑽黑豆醬油禮盒設計」比賽，激發收容人的創新潛能，獲獎作品設計精緻美觀不輸專業，贏得大家肯定。

今天雲二監為全新產品雲鑽純釀壺底醬油舉辦評選品嚐會，搭配色香味俱全的五行水餃，讓評選人員大快朵頣，雲鑽將油果然在8款市售醬油中脫穎而出，大伙兒還戲稱今天是「吃醬油配水餃」。

吳承鴻強調，該醬油完全無添加酒精、食品添加物、防腐劑、調味劑、甜味劑、高果糖糖漿、焦糖色素，黑豆原汁比率極高，適合對食品有特別堅持的民眾購買。

吳承鴻說，雲鑽醬油製程遵循古法傳統釀造技術，精選天然黑豆原料，入甕後歷經180天，以自然工法置放戶外日光曝曬、封缸發酵，百分百純手工釀造，散發特有濃醇香味，製麴、日曝、發酵、調味、裝瓶、包裝一氣呵成，欲了解產品資訊可洽詢05-6364173雲林第二監獄作業科或上網瀏覽http：www.shop.moj.gov.tw

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  • 雲二監雲鑽醬油的禮盒包裝也是出自收容人的設計。（記者廖淑玲攝）

    雲二監雲鑽醬油的禮盒包裝也是出自收容人的設計。（記者廖淑玲攝）

  • 雲二監典獄長吳承鴻展示收容人設計的禮盒。（記者廖淑玲攝）

    雲二監典獄長吳承鴻展示收容人設計的禮盒。（記者廖淑玲攝）

  • 各單位主管進行評選品嚐。（記者廖淑玲攝）

    各單位主管進行評選品嚐。（記者廖淑玲攝）

  • 「吃醬油配水餃」雲二監準備五行水餃供各單位主管評選醬油。（記者廖淑玲攝）

    「吃醬油配水餃」雲二監準備五行水餃供各單位主管評選醬油。（記者廖淑玲攝）

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