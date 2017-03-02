33世界野生動物日 動保處籲禁止捕捉保育類動物
2017-03-02 17:43
二級保育類野生動物，藍腹鷳。（動保處提供）
〔記者聶瑋齡／新北報導〕3月3日是「世界野生動植物日」，新北動保處長期推動保護動物的觀念，並加強取締違法行為。近日有民眾在坪林區中心崙山區發現有不肖獵人設置違法陷阱，經通報後動保處派員稽查。
據當地民眾表示，獵人多次放置違法陷阱，已有多種野生動物受害，其中包含藍腹鷳等保育類野生動物。
藍腹鷳屬二級保育類野生動物，棲息在台灣中低海拔約300至2300公尺的原始闊葉林或混交林底層，以植物種子、嫩葉、漿果及土中小蟲為食，大多在晨昏或天候不佳的濃霧中出現。
對於藍腹鷳的捕捉原因，過去主要為其美麗的羽毛可作為原民的傳統帽飾，在山地開發後移民更大量捕捉藍腹鷳尤其是50、60年代未實施全面禁獵政策前，因許多日本人和華僑在台灣觀光購買紀念品時，喜歡購買動物標本，直接刺激對藍腹鷳的捕獵行為。
農業局長李玟提醒民眾，依野生動物保育法第18條規定，任何人不得隨意騷擾、捕捉、虐待、或飼養保育類野生動物，違反規定可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，若因此導致野生動物死亡者，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。
此外，動保處籲保育野生動物是全民的責任，民眾如發現傷病的野生動物，可立即通報動保處，電話：02-29596353。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 疑疲勞駕駛 拖板車撞民宅
- 經典賽》台灣為何能晉級？ 官網透露利多因素
- 監委補提名 國民黨團轟：監院淪民進黨養老院
- 原民藝術求精進 玉里高中3生錄取高師大專班
- 單親爸身體不適仍上班 自撞身亡留2智障女
- 板橋果菜市場4月試營 採電子交易
- 高雄》輕軌變捷運 爭設高捷「新環線」
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 網球》莊佳容阿卡波可女雙開胡 中止開季5連敗
- 野蠻遊客逛動物園 集體丟石頭砸死鱷魚
- 新法上路扣財產 新北首例強勢向詐騙宣戰
- 年齡、離婚不成問題 海倫清桃已見新歡爸媽
- 監委補提名11人 陳師孟劉文雄上榜
- 1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
- 正港「冰火」交融 義大利火山噴3天現奇景
- 勇！央視歷史劇奸臣名冊 驚見習近平等中共高層
- 川普演說放軟 民調攀升
- 綠推促轉條例 郝龍斌：敢溯日本殖民統治嗎？
- 落實轉型正義 人權3館簽備忘錄
- 莎莉賽隆太胸 伊朗轉播全抹黑
- 這夕陽有點可愛！ 日本昨日出現「熊貓夕陽」
- 違法吸金87億通緝「陳子龍」 竟是假名、狡兔逾10窟
- 曾說有人要害我 世曦工程師墜樓亡
- 屏東立委將少一席 現任立委說話了
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 遠傳今限定 禾聯50吋電視免萬元
- 不滿水資源拿去做汽水 印度百萬商家抵制可口可樂
- 以色列投手海 對台可能車輪戰
- 高雄》為VR/AR找未來 唐鳳參與論壇
- 畫面宛如「外星怪物」 巨型蜘蛛蟹遷徙好嚇人
- 大溪老街「源古本舖」 持續修復再利用
- 機捷通車 柯：該來討論桃機和松機了
- 飛碟電台營運慘 再爆納豆、Melody節目遭腰斬
- 經典賽直擊》「高尺巨蛋很舒服」 神全期待台灣也有一座
- 演說博民心 經濟政策最獲好評
- 升貶兩難 央行「放手不放任」
- 神隆結盟百特 開發抗癌針劑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：33世界野生動物日 動保處籲禁止捕捉保育類動物
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分