33世界野生動物日 動保處籲禁止捕捉保育類動物

二級保育類野生動物，藍腹鷳。（動保處提供）

2017-03-02 17:43

〔記者聶瑋齡／新北報導〕3月3日是「世界野生動植物日」，新北動保處長期推動保護動物的觀念，並加強取締違法行為。近日有民眾在坪林區中心崙山區發現有不肖獵人設置違法陷阱，經通報後動保處派員稽查。

據當地民眾表示，獵人多次放置違法陷阱，已有多種野生動物受害，其中包含藍腹鷳等保育類野生動物。

藍腹鷳屬二級保育類野生動物，棲息在台灣中低海拔約300至2300公尺的原始闊葉林或混交林底層，以植物種子、嫩葉、漿果及土中小蟲為食，大多在晨昏或天候不佳的濃霧中出現。

對於藍腹鷳的捕捉原因，過去主要為其美麗的羽毛可作為原民的傳統帽飾，在山地開發後移民更大量捕捉藍腹鷳尤其是50、60年代未實施全面禁獵政策前，因許多日本人和華僑在台灣觀光購買紀念品時，喜歡購買動物標本，直接刺激對藍腹鷳的捕獵行為。

農業局長李玟提醒民眾，依野生動物保育法第18條規定，任何人不得隨意騷擾、捕捉、虐待、或飼養保育類野生動物，違反規定可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，若因此導致野生動物死亡者，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

此外，動保處籲保育野生動物是全民的責任，民眾如發現傷病的野生動物，可立即通報動保處，電話：02-29596353。