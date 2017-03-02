水情吃緊盯造雨 經部：目標5月不入二階限水

2017-03-02 18:33

〔記者黃佩君／台北報導〕水情吃緊，經濟部長李世光今表示，經評估台灣今年應該不會有進入三階限水的情況，若旱象持續才會進入二階限水。經濟部則表示，目前目標是5月前不進入二階限水 ，下次會議在9日才會討論情況，目前二階限水變燈「尚不成為議題」。

經濟部水利署日前宣布新北板新、林口及桃竹地區1日起一階限水，離峰及特定時段將減壓供水。李世光表示，今年枯水期是154年以來的次低點，但因很早就開始因應及跨部會協調，分析農業用水、考慮全球模型建制等，目前目標設定是今年不要進入第三階段限水。他也表示依據目前政府分析，「看來不至於」三階限水，但將配合節水調度等全力以赴。

李世光也說，目前經部與氣象局密切配合進行人工造雨；根據氣象局預測，雨氣5天左右有可能回來，下週有機會降雨，水利署會把握機會施作人工增雨。

對何時進入二階限水，李世光表示現在還不知道，若水氣繼續乾下去才會進入第二階段。水利署則表示，因今年提早因應，情況未較前年嚴峻，目前目標是5月不進入二階限水；而經濟部本月9號才會再次召開水情會議，要觀察屆時情況，目前僅檢討水情，還沒有把變燈列入議題。

根據水利署定義，一階限水為離峰時段降低管壓供水；進入二階限水後，將對每月用水超過1000度大用水戶的非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5%，游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者減供20%；三階限水則將採分區輪流或全區定時停止供水。