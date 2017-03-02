報名職訓、拚證照 一家三口圓夢創業

2017-03-02 21:55

〔記者黃邦平／台北報導〕身有一技之長是成功創業的基礎，林小姐從事辦桌資歷超過10年，卻面臨中年失業，她和兒女一起接受職訓、考取證照，一家人一起開餐廳，圓了創業夢。

勞動部勞動力發展署促進失業者就業或成功創業，除了提供各類職訓課程學習專業技能、媒合就業、舉辦各類技術士證照考照，而根據過去的調查，中年婦女就業往往困難重重，但是像林小姐年逾5旬，也能在參加訓練課程後把握機會創業。

林小姐曾在苗栗縣外獅潭社區等單位服務多年，除了負責廚房事務，並當過導覽員、協助販售商品，50歲那年因為非自願離職謀求轉業，經苗栗就業中心就服員評估，發覺她對烹飪的熱愛，建議她繼續從事餐飲業，安排參加「輕食飲料微型創業（精緻午茶組）訓練課程，2015年取得中餐丙級技術士證照。

很巧，從事服務業超過10年的女兒也思考轉行，決定一家人共同創業，女兒在就業中心協助下報名「輕食飲料微型創業班（西式餐飲組）」，剛退伍的兒子也有興趣，最後雙雙考取西餐丙級證照，擁有三張證照的一家人在苗栗市開設「拾貳桌創意料理」，從廚房到吧檯、外場都由一家人包辦。

創業過程未必一帆風順，當然家人彼此間也會有爭執，有時菜單內容各執己見，有時對製程動線、經營理念也會爭辯，但始終不放棄一家人在一起的理念，共同打拚，生意漸漸步上軌道。

勞動力發展署指出，如果失業、待業或想轉業，可能面臨工作技能不足或需補充就業技能，有各類適合的訓練班次可挑選，民眾可就近洽各公立就業服務機構釐清職涯目標，確認需求，再參加職業訓練，走出自己的職涯人生，相關課程資訊可上台灣就業通網站查詢，或直接撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。