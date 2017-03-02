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宜蘭綠色博覽會早鳥優惠票預售 每張便宜80元

綠博主辦單位日前舉辦千人種稻，為活動暖身。（資料照，記者江志雄翻攝）

2017-03-02  17:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會「綠博暢遊券」早鳥優惠票開始預售，原價300元，早鳥價220元，每張便宜80元。

綠博訂於4月1日在冬山河生態綠洲開幕，為期44天，今年活動以「綠．啟航」為主題，有節氣飲食體驗教學、米食文化、宜蘭茶席品茗、環境教育，規劃12公頃大地藝術、可食風景，4.5公頃綠競場則有鄉土農事體驗、焢窯、田中餐桌。

「綠博暢遊券」不分平假日均能使用，入園折抵200元體驗，活動開幕後，限於宜蘭縣民、學生、持「Happy Cash有錢卡」現場購票者、搭大眾運輸到宜蘭遊客購買，即日起到本月底開放各界預購，可到4大超商、易飛網訂購。

至於7歲以下孩童、65歲以上長者、領有身心障礙手冊者，均可免費入園，此外，主辦單位與業者合推666元、999元主題深度1日遊、2日遊行程，相關訊息可上官網查詢。

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  • 綠博活動地點空拍照。（資料照，記者江志雄翻攝）

    綠博活動地點空拍照。（資料照，記者江志雄翻攝）

  • 大人帶著小孩下田種稻。（資料照，記者江志雄翻攝）

    大人帶著小孩下田種稻。（資料照，記者江志雄翻攝）

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