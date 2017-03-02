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2原住民高職生努力 錄取國立高師大

台東高商林聖傑（右2）、彭尤浸恩（左2）2位原住民學生錄取國立高雄師範大學藝術產業學系。 （記者黃明堂攝）

2017-03-02  17:21

［記者黃明堂／台東報導］台東高商林聖傑、彭尤浸恩2位原住民學生參加國立高雄師範大學藝術產業學系原住民專班獨招，錄取藝術產業工藝設計系，讀職校一樣取得進入國立師大的機會。

校方表示，林聖傑家境不甚寬裕，母親是家庭主婦、姊姊在加油站打工，收入微薄。彭尤浸恩父親是牧師，她舉家跟著父親從屏東來到台東達魯瑪克部落傳教。

林聖傑說：「我住長濱鄉阿美族永福部落，自小在部落成長，對於原住民藝術很有興趣，進入台東高商後就參加原舞團，參加過許多表演，能夠錄取高師大藝術產業工藝設計系，對我是非常大的鼓勵，期許自己未來能夠學習更多藝術創作的能力。」

彭尤浸恩說：「父親是平地人、母親是魯凱族，我自小在教會長大，發現原住民孩子都比較退縮、自卑、沒有自信心，從平時教會活動中，可以看到原住民孩子的藝術天份。」她的母親家族許多都是從事藝術創作的工作者，從小耳濡目染，她對藝術創作非常有興趣，希望將來回台東教書。

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