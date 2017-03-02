一例一休 傳產、服務、保全業缺工更嚴重

2017-03-02 17:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕一例一休新制上路，讓勞資罵翻天，影響勞方收入、衝擊資方營運，不過，傳統製造產業大本營的彰化縣，在難找人下出現缺工的情況，縣府勞工處訪查發現，缺工還以正職為主，並非派遣工，而工廠找不到工人，除了年輕人不願做粗活之外，少子化勞動人口減少，對就業市場的衝擊逐漸浮現。

勞工處長吳蘭梅說，勞工處市場調查，發現就業市場出現人才荒、工人難找，即使釋出可受勞動基準法保障的正式職缺，還是不容易找到適當的人才。

吳蘭梅表示，進一步探究職場缺工的原因，跟少子化下，青壯人口減少，可以投入勞動市場的人力減少，加上，彰化縣傳統製造業對技術和勞力的人力需求相對比鄰近縣市高出許多，部分年輕人排斥傳產的工作環境，不願意投入從基層學起的勞動市場，使得就業市場供需失衡，造成資方找不到工人、勞方失業待業，雙方無法有交集。

另一方面，一例一休後，勞方減少工薪、資方需補替代人力，更讓缺工現象日益明顯。

根據勞工處統計調查，縣內製造業、高科技業、服務業和保全業等相關行業，釋出職缺從重技術的研發設計人員和工程師、行銷強的業務專員、管理能力好的現場儲備幹部之外，重體力和反應力的作業員更是不少。

為解決職場缺工和降低失業率，縣府勞工處今年規劃4場大型就業博覽會，分別是3月11日鹿港統一文創會館、5月20日員林國小、8月5日彰化縣立體育館、9月16日員林國小，首場就有17家釋出1000多個工作機會。

加興企業公司總經理盧玉娟表示，公司長期深耕彰化，因應擴廠需求，需招聘更多的好人才，期望透過就業博覽會，可以招募到適合的工作夥伴。帝寶工業公司經理蘇怡如指出，公司很感謝縣府建構就業博覽會的平台，協助企業招募人才。