獨家》師大附中遭爆 校方抓檢舉內鬼害職員失控
〔記者吳柏軒、蔡亞樺／台北報導〕台灣師範大學附屬高級中學今天下午驚傳彭姓總務處職員情緒失控持刀，彭員的法律系同學獨家向本報爆料，指出彭員長期被校方施壓，主因是校內多次因工程違法、地下室無使用執照等案被檢舉，校方懷疑彭員是內鬼，但卻無證據，近2個月便多次約談，才導致彭員今天情緒失控，質疑校方「出事不思過，反而顧著抓內鬼，實在太誇張！」
校方駁爆料：純屬揣測
師大附中對於彭員同學爆料一事表示，純屬揣測。校方指出，彭姓職員任職於總務處，負責財產登記的業務，體育館地下室作為學生社團辦公室使用，其業務歸屬學務處，因此彭員體育館地下室管理沒有任何關係。
彭員同學指出，師大附中近年不斷違法，從2、3年前起校內總務處發包的工程，如冷氣、教室及會議室裝修等，都是固定廠商得標，疑違法被調查局介入調查，教育部國教署政風處也前來調查，導致學校高層震撼。
彭員同學還說，此外，甚至體育場地下室也沒申請使用執照長達4、5年，近1、2個月前也被人檢舉踢爆，校方被搞得灰頭土臉，不思改進，反而在校內施壓，剛好彭員是總務處職員，曾經手過部分業務，竟遭校方質疑是「內鬼」，2個月來每天被高層找去約談，恐嚇要測謊，還懷疑事件不單純，騷擾彭員要其交出「幕後主使者」，並拿考績等威脅，如此壓力之下，才導致彭員情緒失控，痛批校方高層太過誇張。
另據校內師生描述，彭員今天下午在校內情緒失控，突然拿刀抵住自己身體，喊出：「不要過來！」、「我要叫警察保護我！」、「我不要再被傷害了！」因此驚嚇路過師生，但彭員沒有揮舞刀子，也沒有要傷害他人，最後警察趕到，勸導之後，彭員將刀子放下，警方也隨即制伏並送醫。
附中學生也指出，校內體育場地下室是許多社團的使用教室，原本使用多年都相安無事，不料竟然突遭檢舉，才驚覺竟然無使用執照，痛批校方做事草率，也呼籲校方應趕緊補足程序，並還給學生使用空間，不要影響學生權益。
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