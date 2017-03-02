移民署這項便民服務 讓中國正妹大呼方便
2017-03-02 17:16
〔記者王冠仁／台北報導〕來自中國福建省的女子蘭嵐，日前跑到移民署台北市服務站想辦理自動通關，不過她因為自己是中國籍，不確定是否能夠申請。
移民署人員告訴她，不管是中國籍、香港或澳門居民、外籍人士、台灣地區有戶籍或無戶籍國民，只要持有居留相關證件且符合資格，都可以檢附證明申請，而且不必跑到機場才能辦，移民署台北市服務站就能申辦，讓蘭嵐大呼「真是方便」。
蘭嵐說，她4年前來台灣就讀東海大學法律研究所，並與同窗楊同學熱戀結婚，嫁來台灣。但她因經常搭機進出台灣，想節省通關時間，才跑來移民署台北市服務站想辦理自動通關。
移民署說，隨著機場捷運開通，民眾出國更加便利，民眾可以在出國前申辦「自動查驗通關服務」，往後出入境只要約10秒就能完成，不必再大排長龍。
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