狼蛛玩3P保命 交配時間長達4小時
2017-03-02 17:59
珀森斯在自家花園發現正在大玩3P的狼蛛，他把牠們移到餐桌上進行觀察。（圖取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕對雄性狼蛛（Wolf spiders）來說，交配可是要命的行為，因為完事後極可能會被雌性狼蛛吃掉，但有科學家首次發現，雄性狼蛛為了保命，會讓另一隻雄狼蛛也參與交配大玩3P，交配時間更長達4小時。
綜合外媒報導，美國賓州薩斯克漢納大學（Susquehanna University）的生物與生態學教授珀森斯（Matthew Persons）在自家花園發現正在大玩3P的狼蛛，他把牠們移到餐桌上進行觀察。
珀森斯指出，3P組合是有可能發生的，因為雌狼蛛擁有2個生殖器，所以可和2隻雄狼蛛交配；一般一雌一雄狼蛛交配需要約25分鐘到1小時，3P的交配時間則長達4小時。
珀森斯說，一般狼蛛交配，時間越長，雄狼蛛被雌狼蛛吃掉的可能性就越大。珀森斯認為，一雌一雄狼蛛已在交配時，「第3者」插足可能吸引雌狼蛛的注意，減少了另一隻雄狼蛛被捕食的可能性。
珀森斯指出，這種3P行為讓投機的「第3者」省下了追求雌性時間與力氣，同時也減少了雄狼蛛為雌性互鬥。然而，3P可能需要耗費大量的能量，恐大幅降低受精成功率。
珀森斯認為，一雌一雄狼蛛已在交配時，「第3者」插足可能吸引雌狼蛛的注意，減少了另一隻雄狼蛛的被捕食的可能性。（圖取自《每日郵報》）
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