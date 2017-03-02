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玉山星空音樂會索票秒殺 原聲籲候補或搭車前往

2017-03-02  16:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉知名原聲童聲合唱團，3月11日將在鄉內羅娜國小舉辦「玉山星空音樂會」，往年都吸引廣大粉絲前來朝聖，惟免費音樂會今年僅限1000個名額供民眾索票入場，昨上午9點開放線上索票，不到1.5小時就搶光，對此，原聲教育協會表示，向隅民眾可填資料靜待候補，或搭乘大眾運輸工具前往，切勿自行開車影響部落交通。

今年邁入第8屆的「玉山星空音樂會」，每年都吸引廣大粉絲到場聆聽天籟美聲，但礙於停車空間有限，以及山區道路狹窄，為降低對部落的衝擊與會車風險，並維持免費觀賞的品質，此次採上網登記索票入場，惟限量1000張入場券，在1小時又16分就被索取一空，熱門程度可見一斑。

原聲指出，音樂會是為回饋部落鄉親，讓住在偏鄉的民眾也可感受音樂會的震撼與感動，在地居民都是免費入場，會限制1000個名額，是考量部落交通與停車問題，取得入場券者才有車位可停車，沒搶到票的民眾可依網站指示，留下聯絡資料等待候補，或是搭車前往，千萬不要自行開車上山，以免塞在山區道路動彈不得。

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  • 由原聲童聲合唱團領銜演出的玉山星空音樂會，3月11日將在羅娜國小登場。（資料照，記者劉濱銓攝）

    由原聲童聲合唱團領銜演出的玉山星空音樂會，3月11日將在羅娜國小登場。（資料照，記者劉濱銓攝）

  • 玉山星空音樂會今年採上網登記索票，1000張入場券不到1.5小時就索取一空。（記者劉濱銓翻攝）

    玉山星空音樂會今年採上網登記索票，1000張入場券不到1.5小時就索取一空。（記者劉濱銓翻攝）

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