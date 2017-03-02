醫病》她沒被打、眼白卻血紅 原來是「上鞏膜炎」

2017-03-02 16:51

〔記者謝介裕／南投報導〕難道半夜被鬼打?南投市1名20多歲的洪姓女子，昨晚睡覺期間，覺得眼睛有酸痛感，惟因睡意濃厚便不予理會，怎料，今日起床盥洗，一照到鏡子赫然發現左眼眼白的下方血紅一片，趕緊前往衛福部南投醫院就醫，經醫師檢查、診斷後，原來是「上鞏膜炎」作祟，經治療後已無礙。

不過，洪女充滿困惑地詢問醫師：「我明明是眼睛下方紅腫，為什麼是上鞏膜炎?」，醫生回答，眼睛眼白部分在醫學上稱做「鞏膜」，「上鞏膜炎」係指鞏膜上方的一層薄薄的血管彈性組織受損，並非以眼球上下方位置作為病名區分，令患者恍然大悟。

南投醫院眼科主任何建賢指出，「鞏膜」就是一般所稱的眼白部分，「上鞏膜炎」發生原因，迄今醫學仍無定論，大多好發於年輕人，雖然眼睛血紅一片看起來相當嚇人，但除非有影響視力等較嚴重的症狀發生，不然，病患無須過度擔憂，該案患者因症狀相當輕微，經眼睛冷敷、消炎藥等藥物治療後，已無大礙。

南投醫院也提醒民眾，當眼睛出現異樣時，切勿自行至藥局購買眼藥水解決，或者至國外旅遊時至藥妝店購買時下相當流行、但實際上尚未經衛福部許可的藥物，有些眼藥水含有血管收縮劑或防腐劑，長期使用恐造成傷害，且有時候眼睛乾澀並不一定只是單純眼睛疲勞，可能是乾眼症的警訊，應儘速就醫，以便早發現、早治療。