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台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
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違法底渣清除 還清水區居民清淨家園

2017-03-02  16:43

〔記者張軒哲／台中報導〕前年底，新北市與桃園市焚化爐底渣約十萬公噸，違法填築在台中市清水海濱里一帶，汙染地方環境甚鉅，經台中市副議長張清照去年初揭發，並率眾抗議，要求台中市政府拿出公權力處理，違法業者近日終將底渣清除，恢復土地原貌，還居民清淨家園。

副議長張清照指出，兩家公司違法將新北市與桃園市焚化爐底渣約填築在清水區7處土地，導致揚塵與空氣污染，阻塞水閘門影響農田水路等問題。現已清除其中6處，原本阻塞農田水路也恢復原狀，僅剩八德路附近一處因檢察官保存證據，尚未清除，業者保證事後會全數清除。

當初業者違法偷倒底渣，破壞水閘門，施作回填底渣高度超出鄰近民舍及道路，還污染農田，臭味四散，附近居民忍無可忍。

張清照表示，環境保護不能妥協，要求市府拿出公權力嚴懲業者並清除所有底渣，其間雖然政府相互推拖，業者也一再卸責，但積極監督市府強力處理，經過一年的努力，終於還給居民清淨家園。

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  • 清水底渣汙染物已清除，農用水路也暢通。（記者張軒哲攝）

    清水底渣汙染物已清除，農用水路也暢通。（記者張軒哲攝）

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