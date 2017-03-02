| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中大雅區鐵皮工地 男子從2樓鋼架墜落命危
 首頁 > 生活

棒球魂上身？ 機車男連人帶車摔滑進加油站...

2017-03-02  17:08

〔即時新聞／綜合報導〕好驚人的進場方式！1名網友在《爆料公社》分享有位機車騎士，突地連人帶車摔進加油站的20秒影片，不到2小時，隨即獲得近1萬2000個讚。網友笑稱，他應該是想耍帥，吸引女性工作人員的注意，原本是希望「優美進場」，不料，卻慘變「華麗雷殘」。

網友調侃，「想要Line，也不是這樣搞的」，飛這麼遠好危險，還衝向妹子，真是「痴漢沒有極限」、「丟臉丟到女生面前了」；也有人怒斥，衝那麼快幹嘛，不能「龜一點」嗎？；還有人模仿機車車主口氣，表示「我已經用完最後一滴油了...」、「我要95加滿...」。

部分網友質疑，該名人在現場值班的加油員，當下除了壓秒縮腳外，她的反應竟非幫忙扶起摔車者、而是緊抓加油槍不放，似是將「加油槍當滅火器或防狼噴霧使用」；多數人則笑到不行，表示此人可能是棒球魂上身，想盜壘還滑壘之類的。

爆料公社影片連結：

廣告
  • 1名機車騎士竟連人帶車摔進加油站，嚇壞值班工作人員。（圖擷取自「爆料公社」）

    1名機車騎士竟連人帶車摔進加油站，嚇壞值班工作人員。（圖擷取自「爆料公社」）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加油 加油站 機車 騎士
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：棒球魂上身？ 機車男連人帶車摔滑進加油站...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月2日‧星期四‧丁酉年二月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.