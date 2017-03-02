棒球魂上身？ 機車男連人帶車摔滑進加油站...

2017-03-02 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕好驚人的進場方式！1名網友在《爆料公社》分享有位機車騎士，突地連人帶車摔進加油站的20秒影片，不到2小時，隨即獲得近1萬2000個讚。網友笑稱，他應該是想耍帥，吸引女性工作人員的注意，原本是希望「優美進場」，不料，卻慘變「華麗雷殘」。

網友調侃，「想要Line，也不是這樣搞的」，飛這麼遠好危險，還衝向妹子，真是「痴漢沒有極限」、「丟臉丟到女生面前了」；也有人怒斥，衝那麼快幹嘛，不能「龜一點」嗎？；還有人模仿機車車主口氣，表示「我已經用完最後一滴油了...」、「我要95加滿...」。

部分網友質疑，該名人在現場值班的加油員，當下除了壓秒縮腳外，她的反應竟非幫忙扶起摔車者、而是緊抓加油槍不放，似是將「加油槍當滅火器或防狼噴霧使用」；多數人則笑到不行，表示此人可能是棒球魂上身，想盜壘還滑壘之類的。

爆料公社影片連結：