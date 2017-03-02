南市職災個案管理員服務到家 請理髮工會義剪

2017-03-02 16:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局職災管理師服務到家，今天與台南市男子理髮職業工會志工到麻豆區幫余姓職災個案義剪頭髮，不僅發揮職業工會專業技術，更讓勞工來服務勞工，發揮「勞工有難，志工相伴」之志願服務精神。

余男在職災受傷後導致下半身癱瘓，平日皆臥床休養，生活起居仰賴年邁的雙親照顧。前年，台南市勞工局結合專業志工替余家改造屋內環境，建造無障礙的浴廁，並透過職災醫療協作平台的協助，提供余男居家復健。

而勞工局的職災個管員在進行後續的關懷時，發現余男因行動不便，無法自行外出剪髮，形成困擾，之前都由余母為兒子簡易的修髮，勞工局為此請來台南市男子理髮職業工會志工隊的志工今天替余男進行剪髮，未來也將定時2個月到宅為余男提供剪髮服務。

這次服務也替余男雙親剪髮。剪完頭髮後的余姓一家人，表達感謝，替他們解決了長期外出理髮不便的困擾。

台南市勞工局長王鑫基說，勞工局設有「職災個案管理員」，除了主動協助職災勞工在福利權益、家庭支持、社會適應等提升外，更積極協助職災勞工重返職場，連結與運用職能復健與職業重建的服務系統，強化職災勞工的工作能力條件，扮演支持職災勞工的後盾力量。