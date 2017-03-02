二戰日軍戰俘讓美國人鼻酸 遺書要孩子別恨任何人
2017-03-02 17:46
〔即時新聞／綜合報導〕日本靖國神社供奉了該國自明治維新時代以來為日本戰死的軍人及軍屬，在台教書的美國加州人畢靜翰（John Barthelette）日前拜訪該處，偶然看到一封被美軍抓走的日本人在死前留給孩子的訣別書，信中叮嚀孩子一定要做個善良的人、絕對不能恨任何人的內容，讓他看了就一陣鼻酸。
畢靜翰昨在臉書發文指出，他上週前往東京時，特別前往靖國神社這個一直上新聞的地方，因為他除了對這類型的建築感興趣，也一直好奇這間神社長什麼樣子。畢靜翰說，一開始他覺得該處很美，不明白為何會讓那麼多人很生氣，但隨著他看到展示廳內對二戰的描述後，才漸漸了解，因為日方對二戰的描述是「珍珠港是美國逼日本做的事情」、「在中國的戰爭也是蔣介石的錯」、「南京大屠殺不存在」等。
畢靜翰表示，這些說法雖然算是脫離歷史，但其實不只日本，美國也會有類似的盲點，課本只會寫出其他國家的人的問題，不過他在展覽廳裡面更關注到，其實還是有一些感人的故事，像是一些陣亡的紅十字護士，其實都是很善良的人，但最後還是都在戰亂中「好無意義地死了」。
另有一封信則是被美軍抓走的日本人留給家人的道別書，在信中他向自己的孩子喊話，他不希望自己的孩去當官，且無論如何一定要當個善良的人、絕對不能恨任何人，「這比什麼都重要！」就像他雖然被另一個日軍背叛，但他還是不恨那個日軍，「因為如果我們恨別人的話，這個世界只會越來越糟糕。」所以他期許自己的孩子也都這樣對待別人。畢靜翰表示，看完這封信後覺得，「如果當年的世界有更多這樣的人，根本不會需要開戰吧。」
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