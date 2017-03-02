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邊緣人好想吃！這燒肉店「單人座＋電視」引朝聖

一人也能吃燒烤，座位上還有專屬電視，讓人好羨慕！（圖擷取自爆廢公社）

2017-03-02  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕一人吃飯臭了嗎？想要一個人吃燒烤或火鍋，許多店家卻以至少2人以上開鍋為由，拒絕一人開鍋、開火，讓只想一人吃大餐的朋友既無奈又失望，不過，有網友在分享一間「單人」烤肉餐廳，在單人的坐位上，還附有專屬電視，讓不少人好生羨慕！

一名網友在臉書《爆廢公社》發文表示：「如果台灣有這種單人吃飯，我應該會自己去，覺得很不錯，不用看到別人的臉，又有電視可看，你想去嗎？」而網友分享的店家疑似在韓國，照片中，店家有許多單人座，每個位子上還附有一台電視，讓你一人也能爽爽吃，不用在乎別人眼光。

照片曝光後，立刻引起網友回響，不少人大讚「想去」、「自己想獨處會去，不一定單身」、「這太如人所願了」、「邊緣人的最佳餐廳，真適合我」、「邊緣人聚會所」、「適合我這個單身狗」、「看起來好讚～」「太棒了！不用等愛遲到的朋友」。

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