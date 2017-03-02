十大傑出女青年揭曉 「倒店達人」、「巾幗英雄」均入選

2017-03-02 16:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕十大傑出女青年獲選名單今天揭曉，從10個領域中各選出1名優秀女青年，表揚她們在各界的貢獻，名單中包括熱衷創業但屢創屢敗的「倒店達人」李威辰、國軍憲兵部隊首位機車連女排長的「巾幗英雄」張書毓等，將於3月8日婦女節當天進行頒獎。

十大傑出女青年是全國唯一以女青年為主的獎項，已有超過50年的歷史，又名「金鳳獎」，每年只表揚20～40歲之間的傑出女性10位，領域包含護理類、學術研究類、戲劇類、創業經濟生產類、軍中類、司法類、消防類、科技發明類、體育類、醫學類等10類優秀人才。

護理類由台北榮總護理部進階護理傷造口護理師林瑞萍獲選，她不僅研發創新「哥倆好」－腸造口沖洗瓶套組，視病猶親，對工作充滿熱情。

學術研究類由農委會農業試驗所助理研究員、中華民國植物病理學會學術組員林筑蘋獲選，她是精通農作物病理研究的植物醫生，也協助第一線農民進行產業輔導。

戲劇類由國立傳統藝術中心國光劇團演員凌嘉臨獲選，年紀輕輕就以傳統戲劇京劇為終身職志，且已經能在京劇、崑劇中挑大樑，對傳承傳統文化有所貢獻。

創業經濟生產類由振禾食品有限公司負責人李威辰獲選，她是著名的「倒店達人」，創業過程屢創屢敗，但未曾放棄，甚至因此研發出新產品，奮鬥精神足為表率。

軍中類以憲兵202指揮部第332營第3連連長張書毓獲選，畢業於陸軍官校的她，受安排前往美國西點及維吉尼亞軍校遊學，更是憲兵部隊首位機車連女排長，面對重達366公斤的重機毫不改色。

司法類以台北地方法院檢察署檢察官獲選，她擔任檢察官11年，承辦多起社會矚目案件，期間不畏強權與輿論壓力，實現社會正義。

消防類以高雄市政府消防局分隊長王妙如獲選，她在相關領域奉獻16年，各種任務皆不怕艱難，在火場中身先士卒、救人無數，足為楷模。

科技發明類以瑞德感知科技股份有限公司創辦人暨總經理林筱玫獲選，她運用科技解決災難逃生疏散難題，打造台灣第一個動態疏散系統，逃生速度比一般情況快3倍，同時減少救難人員風險。

體育類由國際棒壘球總會棒球裁判與勵馨基金會新北物資中心專案經理劉柏君獲選，她曾前往美國大聯盟受訓，是台灣首位國際級棒球裁判、國家A級裁判，經常前往美國、澳洲、香港執法，成位女性投入運動的典範之一。

醫學類由林口長庚紀念醫院整形外科部整形外科系副教授黃嫆茹獲選，她專精顯微重建整形外科，在對婦女乳癌防治、醫療顯微重建貢獻至鉅。