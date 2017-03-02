3月植樹節 關山慈濟醫院106株杜鵑送喜氣
2017-03-02 16:27
鴻德幼兒園種互助種植杜鵑，樂不可支。（記者陳賢義攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕3月植樹月又逢關山慈濟醫院17週年慶，今號召社區關懷據點的阿公阿嬤、幼兒園小朋友聯手種植106棵杜鵑花，分送壽桃傳遞喜氣，也宣告週年慶系列活動正式開跑；關慈表示，由於醫院左邊大門興建圍牆、排水管路，因而在裸露處植株美化。
近百名幼童一早就來到關慈醫院，台東林務局關山工作站主任葉明璋講解種植小撇步，隨後人手1把鏟子開始掘土種植。葉明璋說，近來台東地區午後都會下雨很適合種植樹木花草，將陸續規劃社區贈苗及植樹活動，歡迎鄉親結伴索取。植樹活動參加者有關慈員工、鴻德幼兒園、中福社區關懷據點、林務局關山工作站等單位，共同種植代表106年的106株、或已綻開及含苞待放的粉紅杜鵑。
中福據點的莊可喜阿公說，雖然關慈種植很多樹，但花色不多，有機會參與植株送喜氣，很高興又能讓醫院變美，希望能給予病患與家屬最好的祝福，放鬆心情。關慈表示，很感謝社區民眾和病患給予肯定支持，讓醫院能持續提供最好的醫病關係，捍衛民眾健康，尤其是擴大長照服務範圍。關慈院慶系列活動除了種植杜鵑，還包括院慶晚會、健行及馬拉松活動，邀民眾共襄盛舉。
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