永采公告禮券換現金時間及方式

2017-03-02 16:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕永采烘焙坊已停業，業者今天透過中市法制局提出禮券退費的公告，請消費者於3月3日至3月16日間至業者原營業現場申請;亦得以傳真或電子郵件方式申請。

永采烘焙坊因勞資爭議而公告停業，今天下午透過法制局提供持有永采烘焙坊禮券的消費者退費的時間和方式的公告，法制局表示，目前永采烘焙坊在外的禮券還有10萬元。

永采公告表示，只要是消費者未使用的禮券餘額（包括消費者已付費購買及該公司贈送的）,業者均會折現退還消費者。無法在規定的時間辦理退費者,也可另電洽業者退費。

法制局表示，業者應該主動公告相關退費方式以維護消費者權益，今天業者已經公告，在退費方面，就必須依照公告來進行，若沒有依照公告內容，民眾可向消保管申訴，法制局長陳朝建表示，目前法制局消保官或消費者服務中心雖尚未接到有關的申訴案件，但如有接到申訴案，定會依法協調業者退費等。

永采烘焙坊公告的內文如下：「謝謝長期支持我們的客人 突然的歇業讓你們擔心了，有購買禮券的客人我們會誠心的致電通知幫您未使用的禮券餘額（包括付費購買及公司贈送）換回等值金錢。也歡迎購買禮券的客人主動留言我們的答錄專線（04）2258-1841。

您得於3/3（五）-3/16（四）11:00-16:00之間拿禮券（正本）來本店兌換現金。店址為台中市南屯區惠文路709號。 如果不方便前來可用傳真或是電子信箱告知我們再另行匯款，傳真：04-22581842。

無法在上開期間內辨理退費者可以致電04-23013580會有專人登記幫您服務」